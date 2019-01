Voyez les premières images de Seth Rogen et Charlize Theron dans Long Shot

Seth Rogen a partagé les premières images de Long Shot, la comédie romantique dans laquelle il joue aux côtés de nulle autre que Charlize Theron.

Philippe Bossé/Lionsgate

Le film a été tourné à Montréal en automne 2017. D’ailleurs, certains Montréalais avaient été bien surpris de voir la ville se transformer en New York!

Réalisé par Jonathan Levine (50/50, Warm Bodies, Snatched), Long Shot raconte l’histoire de Fred Flarsky (Rogen), un journaliste opiniâtre qui perd son emploi.

Il tombe par hasard sur sa gardienne d'enfance, sur qui il avait un crush, Charlotte Fields (Theron). Aujourd’hui secrétaire d’État, Charlotte veut l’engager en tant que rédacteur de discours.

Philippe Bossé/Lionsgate

On ne parodie pas directement Trump, mais Charlotte travaille pour un président un peu niais et anciennement vedette de la télévision, joué par Bob Odenkirk (Better Call Saul).

Mais la vraie vedette du film risque d'être le premier ministre du Canada, interprété par le beau – mais pas du tout canadien – Alexander Skarsgard (True Blood, Big Little Lies).

La distribution comprend aussi Andy Serkis (Black Panther), O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), June Diane Raphael (Grace & Frankie), Ravi Patel (Master of None) et Randall Park (The Interview).

On a bien hâte de voir ce duo étrange et de tenter de reconnaître les endroits de Montréal quand le film sortira au cinéma le 3 mai 2019!