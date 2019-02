1 million $ de plus pour le PDG de Transcontinental

La rémunération du grand patron de l’imprimeur québécois Transcontinental, François Olivier, a franchi un nouveau sommet l’an dernier, bondissant de près d’un million de dollars.

Photo Ghyslain Lavoie François Olivier

PDG de Transcontinental

Ce sont surtout les « attributions à base d’actions » consenties à M. Olivier qui ont augmenté, atteignant 3,1 millions $ pour l’exercice 2018, contre 2 millions $ en 2017. Il s’agit d’une hausse de 53 %.

Le salaire de base de M. Olivier a quant à lui augmenté de 2,5 % pour atteindre près de 1,04 million $. En incluant une prime en argent de 2,4 millions $, 182 000 $ au titre du régime de retraite et 500 000 $ en autres avantages, la rémunération du PDG a totalisé près de 7,3 millions $, en hausse de 15 % par rapport aux 6,3 millions $ de 2017.

« Maintenir la compétitivité »

Dans la circulaire publiée en vue de la prochaine assemblée des actionnaires, qui aura lieu le 28 février, Transcontinental explique que « pour maintenir la compétitivité de la rémunération globale du président et chef de la direction », la valeur des octrois d’unités d’actions a été augmentée et un « multiplicateur » a été mis en place.

De plus, le « programme spécial de rémunération incitative » instauré en 2014 « afin d’appuyer la transformation de la société vers les activités d’emballage » a été prolongé jusqu’à la fin de 2019. Il devait d’abord prendre fin en décembre 2017.

Or, si Transcontinental a atteint la plupart des objectifs de rendement pris en compte pour établir les primes incitatives à court terme octroyées à François Olivier, l’entreprise n’a réussi que dans une proportion de 50 % pour ce qui est des cibles d’exploitation dans le secteur de l’emballage.

Notons que la rémunération totale des six plus hauts dirigeants de Transcontinental s’est chiffrée à près de 14 millions $ en 2018, en hausse de 7 % sur un an.

Pendant la même période, le bénéfice d’exploitation ajusté de l’entreprise a crû de 15 %, mais son cours boursier a reculé de 25 %.