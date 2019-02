205 040$ pour le Cocktail de La Cellule

Plus de 450 convives issus de la jeune communauté d’affaires de Québec se sont rassemblés le jeudi 24 janvier dernier à l’occasion du Cocktail de La Cellule, un comité formé de jeunes professionnels engagés auprès de la Fondation du CHU de Québec. L’événement se tenait au Terminal du Port de Québec et visait à amasser des fonds destinés à l’unité spécialisée dans les soins pour les grands brûlés de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval. La somme record amassée servira à l’acquisition d’un laser en plastie, devenu nécessaire pour répondre aux besoins des grands brûlés du Québec.

Environ une centaine de patients sont traités à l’unité spécialisée pour les soins aux grands brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus chaque année. Près de 80 % d’entre eux ont besoin d’interventions chirurgicales pour mieux guérir de leurs cicatrices. Alors que plus de 600 traitements devraient être offerts, l’unité des grands brûlés peine à répondre aux besoins exprimés par ses patients. Selon la Dre Ariane Bussières, l’acquisition de ce laser améliorera de façon importante la vie des grands brûlés. « On constate que 80 % de ces victimes vivront des problèmes sévères d’anxiété et 58 % de dépression qui les conduisent à s’isoler. Ce laser permettre de changer des vies et d’en sauver d’autres », a-t-elle déclaré.

La Cellule : une relève philanthropique engagée

Depuis maintenant six ans, la Cellule soutient, par des événements-bénéfices notamment, des causes souvent orphelines, délaissées par les donateurs. « Je suis fier de constater que les jeunes professionnels de la Cellule se mobilisent autant, a déclaré M. Kevin Lachance, porte-parole du comité. Pour la Fondation, le succès de leurs événements est une source de fierté. » Pour en savoir plus sur La Cellule et sur les différents événements-bénéfices tenus par la Fondation : fondationduchudequebec.org.