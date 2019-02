25 choses que vous ne saviez peut-être pas, 25 ans plus tard, sur l’album Dookie de Green Day

Le 1er février 1994 Billie Joe Armstrong, Tré Cool, Mike Dirnt lançait l’album qui allait les propulser un peu partout sur la planète punk. Et même pop.

Le succès de Dookie allait faire du pop-punk un genre à part entière.

Voici donc 25 faits inusités sur ce classique des années 90.

Contrairement à ce qu’on serait porté à croire, il ne s’agit pas du premier album de Green Day mais bien du troisième. La confusion vient sans doute du fait que le succès de Dookie a fait découvrir le groupe californien au monde entier. Ou presque.

Dookie a atteint le numéro 2 au Top 200 du Billboard.

L’album contient pas moins de 5 singles : When I Come around, Longview, Basket Case, Welcome to Paradise et She.

Il s’est mérité un trophée Grammy en 1995 pour la catégorie Meilleur album de musique alternative.

Dookie demeure l’album le plus vendu de Green Day avec des ventes totalisant plus de 20 millions.

Kerplunk, leur album précédent, avait tout de même attiré l’attention des grandes compagnies de disques qui voulaient produire Dookie. Un représentant a même invité le groupe à Disneyland! Billie Joe et le reste de la bande ont toutefois décliné l’invitation.

Le groupe voulait que le mix ressemble à un mélange de Sex Pistols et des premiers albums de Black Sabbath

Le bassiste Mike Dirnt a écrit la ligne de basse de Longview alors qu’il était sous l’influence du LSD. Même qu’il admettra en entrevue qu’il a eu de la difficulté à se souvenir le lendemain de la partition de basse créée dans un état second. Ou tierce.

D’ailleurs, le groupe avait du mal à enregistrer Longview au studio, car elle n’était pas assez maîtrisée. Ils ont interrompu la séance d’enregistrement pour aller en tournée avec Bad Religion. Après avoir joué la chanson tous les soirs pendant la série de spectacles, Green Day était fin prêt à l’enregistrer! Et ça a donné le résultat qu’on connaît.

La pièce Welcome to Paradise se trouve aussi sur l’album Kerplunk paru en 1992.

L’album devait se nommer au départ Liquid Dookie en référence à la diarrhée. Il semblerait que les membres en souffraient régulièrement à l’époque...

Selon Loudersound, si vous observez bien la pochette, vous pouvez voir un Angus Young plutôt discret dans cette foule. Il y a aussi des références subtiles aux Ramones à et Black Sabbath.

À l’arrière de la pochette, on peut voir le personnage Ernie de la populaire émission Sesame Street. Pour des raisons légales, le groupe a dû retirer la photo du personnage sur les pochettes en réimpression aux États-Unis. Les producteurs de l’émission auraient menacé de poursuivre le groupe pour violation de droits d’auteur. Les fans des autres pays peuvent toujours se procurer une pochette avec Ernie...

Dès sa sortie, Dookie s’est retrouvé sur les palmarès de 7 pays.

Dans la tournée américaine qui a suivi le lancement de l’album, Green Day a parcouru les États-Unis avec une librairie mobile appartenant au père de Tré Cool.

La chanson Longview est ainsi nommée, car c’est l’endroit(Longview, Washington) où elle a été jouée pour la première fois. Tout simplement.

Avant de connaître la gloire, le groupe avait l’habitude de jouer dans une salle nommée le Gilman 924 Street. Quand le groupe a décidé de signer avec un major, Reprise Records, il a été banni du Gilman... Par contre, sournoisement, ils sont remontés sur la scène de cette même salle en 2001 après que le groupe The Influents eut fini son spectacle.

À la suite du succès de Dookie, Johnny Rotten-Lydon des Sex Pistols aurait affirmé en parlant des gars du groupe: «S'ils étaient des vrais punks, ils n'auraient pas l'air de ça.»

La plupart des radios américaines ont censuré le passage «I Smell Like Sh*** (Je sens la m***)» dans les paroles de Longview.

Welcome to Paradise fait référence au premier appartement plutôt délabré partagé par Billie Joe et Mike à Oakland.

C’est le batteur Tré Cool qui a écrit la guitare pour Welcome To Paradise alors que le guitariste-chanteur Billie Joe Armstrong en a composé la batterie!

Une première version de Welcome to Paradise se trouve à même la pièce Sweet Children(qui est aussi le nom de l'ancien groupe de Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt) que le groupe avait endisquée en nombre limitée en 1990. Comparez les deux versions et vous y trouverez quelques similitudes entre les progressions d’accord.

Dans Basket Case, Billie Joe Armstrong évoque ses tourments face à ses crises de panique. Le clip a même été tourné dans un authentique hôpital psychiatrique.

Tré Cool a affirmé que la structure directe des chansons du Dookie (par exemple, Basket Case commence immédiatement avec le chant. Sans intro.) était influencé par l’album Please Please Me des Beatles.

Selon Songfacts, She est une l’une des préférées de Billie Joe Armstrong. Ce dernier allant même jusqu’à affirmer que Green Day l’interpréterait en spectacle pour toujours.