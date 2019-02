5 suggestions pour des plats de saison

Pour ceux d’entre vous qui avaient pris la bonne résolution de ne pas boire en janvier, bonne nouvelle, le mois se termine ! Vous pourrez donc savourer votre premier verre de vin avec de jolies suggestions et en prime, quelques accords de saison.

Nous voici en plein cœur de l’hiver. La neige et le froid sont au rendez-vous et ne nous ont pas ménagés dans les derniers jours. On sort donc les petits plats mijotés et la nourriture réconfortante et quelques vins à prix doux pour boucler le budget sans faire de compromis sur la qualité ou le plaisir.

Petite note de la sommelière, la soupe est souvent un mariage difficile avec le vin à cause du contraste de température. La règle de l’accord vins et mets suggère d’ailleurs qu’on ne marie pas un liquide chaud avec un liquide froid. Ceci étant, cette règle peut être transgressée si vous avez envie d’un verre de vin sans chichi. Vous aurez néanmoins été avertis.

Toscana 2014

Monte Antico : Si vous avez une famille et de jeunes enfants, pâtes et pizza reviennent au menu de façon plus que régulière. Voici une suggestion à prix sympathique qui vaut son petit pesant d’or. Ce vin à base de sangiovese est complété par merlot et cabernet sauvignon. Ces deux derniers cépages viennent apporter un peu de structure au sangiovese sans le dénaturer. Le vin est aromatique, aux notes de prunes, de tabac et d’épices. Le vin est légèrement tannique, mais reste facile à boire. Pour un spaghetti bolognaise ou une pizza sur une base de sauce tomate, ce sera parfait.

13 % Italie | Vin rouge | 16,20 $ | 4,9 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 907519

Côtes du Rhône villages Signargues, la Montagnette 2017

Cave des vignerons d’Estézargues : Produit maintenant disponible au répertoire général, la montagnette ne cesse de me surprendre millésime après millésime. Joliment fruité grâce à sa dominance de grenache, mais qui ne manque pas de caractère grâce à la présence d’un peu de syrah, c’est un vin au style rhodanien classique et un passe-partout intéressant qui plaira. Avec un magret de canard grillé, ce sera aussi délicieux.

14,5 % France | Vin rouge | 17,20 $ | 1,4 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 11095949

Chardonnay Reserva 2017

Terrazas de los Andes : Terrazas de los andes est un domaine qui fait partie du prestigieux groupe LVMH. Le domaine possède un large vignoble et a pu bénéficier de l’expertise et du support financier de celui-ci pour mettre sur pied un projet gagnant. Ce chardonnay est équilibré, avec une petite pointe grillée apportée par le bois. La fraîcheur est au rendez-vous et garde la bouche bien équilibrée. Avec un mijoté de poulet accompagné de quelques champignons.

14,5 % Argentine | Vin blanc | 19,95 $ | 1,5 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 13030786

Alamos 2016

Malbec, Seleccion : L’Argentine, c’est le pays du malbec. Cépage coloré et tannique, on en tire des vins qui seront parfaits pour les journées froides. Alamos fait partie de la famille Catena, qui travaille au développement et à la compréhension de ce cépage. Du fruit noir mûr, de la matière, une pointe de bois, c’est précis et délicieux, sans être excessif. Avec un rôti de bœuf saignant, ce sera un accord régional de choix.

14 % Argentine | Vin rouge | 16,35 $ | 1,7 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 11015726

Bandol 2017

Bastide de la Ciselette : Vous allez croire que votre sommelière est tombée sur la tête... Eh bien non ! La SAQ a décidé de proposer du rosé maintenant à l’année. Nous avons donc quelques vins de spécialité disponibles que vous devriez garder en tête pour certains accords et les voir comme une bonne alternative à un vin blanc. Coup de cœur de cette année avec son joli nez de nectarine, sa sapidité et son côté salin, ce Bandol sera magnifique avec une bouillabaisse, un peu de rouille et des croûtons. Du soleil garanti à votre table !

13,5 % France | Vin rosé | 25,75 $ | Moins de 1,2 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 13184056

