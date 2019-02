À la botte des trois grands réseaux

FRISCO, Texas | Certains parlent de révolution dans la boxe professionnelle, Todd duBoef préfère parler de renaissance.

Prenez votre temps, brassez le sucre dans votre café, ça fait longtemps que vous vous plaignez de ne rien comprendre du labyrinthe qu’est la boxe professionnelle, on va vous expliquer comment ça fonctionne depuis un an ou deux...

Et Todd duBoef, président de Top Rank, est le mieux placé pour vous servir de guide. Je trouve que c’est important de bien expliquer comment se partagent les pouvoirs et l’argent aux États-Unis parce que c’est la seule façon pour le vrai fan de comprendre les manœuvres de nos promoteurs locaux Camille Estephan et Yvon Michel.

Y a plus rien de pareil. Oubliez la dualité HBO-Showtime, c’est fini. Vous vous rappelez, Adonis Stevenson avec Showtime ne pouvait se battre contre Sergey Kovalev à HBO. Finie cette époque toute récente.

En fait, comparé aux gargantuesques millions investis dans la boxe depuis 18 mois, HBO et Showtime, ce n’était même pas des pinottes.

Suivez le guide

La nouvelle réalité peut se chiffrer. Ça va être beaucoup plus facile :

ESPN ET ESPN+ présentent 60 soirées de boxe par année. Ils sont associés avec Top Rank de Bob Arum et de Todd duBoef.

DAZN et le promoteur Eddie Hearn se sont engagés pour 55 soirées. Somme totale : 1,6 milliard de dollars. On a aussi protégé 10 soirées pour Golden Boy Promotions et Oscar De La Hoya, qui ont également les droits pour 11 combats de Canelo Alvarez.

FOX et Showtime ont signé une entente pour 60 soirées avec PBC, la compagnie d’Al Haymon.

Les autres promoteurs n’auront pas le choix. Ils devront sécher ou faire la cour aux trois grands et demi (la demie étant Golden Boy Promotions) pour faire travailler leur boxeur.

Quant aux promoteurs canadiens et québécois, leur seule chance sera de développer des boxeurs assez talentueux et spectaculaires pour convaincre les trois grands réseaux de les faire boxer à leur antenne.

C’est le cas avec Eleider Alvarez et Oscar Rivas chez GYM, ou David Lemieux et Yves Ulysse chez Eye of the Tiger Management. En attendant l’émergence de Christian M’Billi, de Steven Butler ou de Saddridin Akhmedov.

Plus que jamais dans l’histoire de la boxe, l’argent et le pouvoir sont détenus par les réseaux de télévision.

Atteindre tout le monde

Et malgré les offres qui lui étaient faites, Top Rank a choisi ESPN. Pourquoi ?

« Pourquoi ESPN ? Parce qu’on voulait atteindre tout le monde. Pendant des dizaines d’années, on était limité à HBO et Showtime, des réseaux câblés qui préféraient de toute façon les émissions dramatiques et les films. Nos boxeurs étaient vus par un million de personnes. Dans la situation actuelle, ce sont des dizaines de millions d’amateurs qui vont pouvoir suivre les exploits des boxeurs. Ce n’est pas une révolution, c’est une renaissance », de dire Todd duBoef.

« ESPN et ESPN+ nous permettent de rejoindre les gens de quatre façons. Par la télévision conventionnelle avec 89 millions de foyers abonnés, par la radio, par l’information et les journalistes du réseau, et enfin en ciblant directement le consommateur avec ESPN+. Comme le fait DAZN, sauf que DAZN n’a pas l’option de la télé conventionnelle et de l’information », d’ajouter DuBoef.

Crever d’envie

En fait, pendant des années, duBoef lorgnait du côté d’ESPN.

« Je crevais d’envie quand j’y voyais la NBA, la NFL, le baseball majeur et que nous de la boxe étions confinés à des réseaux qui préféraient les films et les séries. Avec cette renaissance, nous avons construit un marché très robuste qui va propulser la boxe dans les hauteurs », dit-il.

En ajoutant que la seule façon pour un promoteur canadien sera de compter sur un boxeur capable de convaincre les réseaux. Il n’y a plus d’autre voie d’accès.

Yvon Michel, tout fébrile à l’approche du combat entre Alvarez et Kovalev, partage cette analyse.

« Dans la boxe professionnelle, les amitiés et les alliances ne comptent pas malgré les belles paroles. La seule affaire qui compte vraiment, c’est l’effet de levier. Si tu as un boxeur qui peut faire lever un gala à la télévision ou sur le net avec DAZN, tu es pris au sérieux et écouté. Sinon, y a rien à faire », d’expliquer Michel.

Et ça fait comprendre également l’importance pour la boxe locale de compter sur des marchés à Québec, à Montréal, à Laval, à Shawinigan ou Rimouski, capables de faire vivre les boxeurs en attendant la chance de percer la muraille des trois grands et demi.

Jamais rien n’a été facile dans l’histoire de la boxe. C’est une partie de la fascination qu’elle exerce.