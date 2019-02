Attaque dans un Canadian Tire: huit ans de prison réclamés pour une Ontarienne

TORONTO | La Couronne demande huit ans de prison pour une sympathisante ontarienne du groupe armé État islamique (ÉI) déclarée coupable de voies de fait et d’avoir tenté d’aller en Syrie pour rejoindre l’ÉI.

Rehab Dughmosh a été reconnue coupable des quatre chefs d’accusation qui pesaient sur elle. Durant son procès, elle n’était pas représentée par un avocat, mais avait admis avoir perpétré l’attaque au nom de l’ÉI.

Lors de l’audience de détermination de sa peine, jeudi, le procureur Jason Wakely a déclaré qu’il aurait pu demander une peine de 12 ans d'emprisonnement, mais il a milité pour la peine minimale de huit ans en s’appuyant sur une évaluation psychiatrique qui évoque notamment un diagnostic de schizophrénie, selon le Toronto Star.

En juin 2017, cette femme s’était présentée dans un magasin Canadian Tire de l'est de Toronto vêtue d’un niqab et d’un bandeau aux couleurs de l’ÉI. Sur place, elle avait menacé et attaqué des employés avec un bâton de golf et un couteau. Elle avait finalement été maîtrisée par les policiers et des employés. L’un d’eux avait été légèrement blessé lors des événements.

Mme Dughmosh avait en outre été accusée d’avoir quitté le Canada le 24 avril 2016 dans le but de commettre un acte terroriste. Elle avait été interceptée en Syrie.

Après avoir subi une première évaluation psychiatrique, elle avait été déclarée apte à subir son procès. Rehab Dughmosh est détenue depuis 2017.

La juge va rendre sa sentence le 14 février.