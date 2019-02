Brochu poursuivi par la malchance

SOLITUDE, Utah | Après s’être fracturé une jambe la veille des Jeux olympiques, Baptiste Brochu s’approchait vendredi du podium aux championnats mondiaux quand il a été disqualifié. Dans un langage clair, ce gars-là n’est pas dû.

Le secteur La Baie a peut-être raté une occasion de célébrer une rare médaille de l’un de ses enfants à un grand rendez-vous sportif mondial. Le sixième rang qui a été crédité à Brochu n’occupera sans doute pas ses archives.

« Crève-cœur »

Dans la demi-finale de l’épreuve de snowboardcross, Brochu venait d’entrer deuxième et se voyait dans l’ultime finale de quatre concurrents quand les juges ont cassé son bonheur après avoir statué qu’il avait effleuré un portillon dans un virage. L’équipe canadienne a eu beau défendre la légalité de la manœuvre serrée effectuée par son planchiste, un mauvais angle de la caméra n’a pu donner raison à leur appel après le visionnement de la séquence. Le ciel bleu à la station de Solitude est soudainement tourné au gris au-dessus du Québécois.

« C’est vraiment crève-cœur. C’est difficile à avaler de savoir que j’arrive en bas du parcours convaincu que je passe en finale, qu’il me reste une course à faire et que j’ai une seule personne à devancer pour être sur le podium. Tu es encore sur l’adrénaline, mais tu apprends plutôt que tu t’en vas dans la petite finale. C’est vraiment dur à prendre », fulminait encore le Saguenéen, plus de 30 minutes après le concours.

Une année plus tard

De toute évidence, Brochu apparaissait dans une bonne journée. Dans les huitièmes et les quarts de finale, il venait aussi de terminer deuxième dans les deux cas. Dans ce qu’on appelle la petite finale, le cœur n’y était déjà plus, tellement qu’il a frôlé la disqualification à nouveau après s’être présenté à la dernière seconde au départ.

Brochu sort d’une année loin d’être optimale pour préparer des mondiaux. Le 14 février 2018, la veille des qualifications aux Jeux olympiques de Pyeongchang, il avait fait connaissance avec la fatalité. Durant une descente d’entraînement, après avoir signé le chrono le plus rapide des concurrents le jour précédent, il chute à l’atterrissage d’un saut. Résultat : fracture du tibia de la jambe gauche. Ses Jeux sont terminés.

« Ce sont quand même les championnats du monde, et c’est un gros résultat que de finir sixième. Aux Jeux olympiques, je me souviens que j’avais eu des sensations similaires à celles d’aujourd’hui [d’hier] », évoque l’athlète de 24 ans, qui n’a remonté sur sa planche qu’en octobre dernier, après une rééducation et 10 semaines sur des béquilles.

« Aujourd’hui, je savais que c’était une super journée. Tout était en place, j’allais super bien, j’aimais le parcours et j’avais ajusté mes lignes de course en visionnant la vidéo hier soir. Je sais que j’aurais pu gagner, aujourd’hui. Malheureusement, le destin en a décidé autrement, mais ça fait partie du sport que j’ai choisi. »

Forcé de s’accorder une première pause de l’entraînement estival depuis cinq ans, Brochu en a profité pour lancer ses études en sciences politiques à l’Université Laval, l’automne dernier. Les grands enjeux internationaux le passionnent. Sauf celui de vendredi...

Éliot Grondin finit dans les filets

C’est le cas de le dire, Éliot Grondin a connu une entrée percutante à ses premiers championnats mondiaux de snowboardcross en terminant dans les filets de protection, vendredi.

Impliqué dans la même course de huitième de finale que Baptiste Brochu, le Beauceron s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment alors qu’il s’apprêtait à dépasser dans un virage l’Italien Michele Gadino. Celui-ci a chuté et fauché Grondin qui a littéralement arraché le filet avant de disparaître.

Plus d’une heure après l’accident, le jeune homme de 17 ans peinait à marcher en s’appuyant sur des bâtons de ski.

« C’est dommage parce que je me sentais bien avant la course et, en plus, j’étais en train de faire un dépassement. Je ne sais pas ce que ça aurait donné au final. Ça fait partie du sport », disait Grondin en peu de mots.

Selon les premières constatations médicales, rien de cassé. Le verdict semblait même encourager le planchiste de Sainte-Marie pour la suite des choses.

« Il y a le relais par équipe de dimanche [demain] et je suis censé y participer. Ça va rester à voir comment je vais me sentir samedi [aujourd’hui] », prévoyait prudemment Grondin, qui avait pris le 13e rang aux qualifications de jeudi.

Au final, il a été crédité du 27e rang, et Danny Bourgeois, de Rosemère, du 40e.

Vaultier n’a pu se justifier

L’Américain Dick Dierdorff a remporté la médaille d’or devant l’Autrichien Hanno Douschan et l’Italien Emanuel Perathoner.

Ce concours s’est joué sans la participation du champion olympique et champion mondial de la discipline, Pierre Vaultier. Le Français avait chuté mercredi à l’entraînement et subi une commotion cérébrale.

Samkova encore là

Dominique Maltais peut encore se consoler de ne pas avoir été devancée par une simple passagère lorsqu’elle avait remporté sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi. Celle qui l’avait devancée ce jour-là, Eva Samkova, est plus que jamais encore dans le coup après avoir gagné l’épreuve féminine de vendredi.

La Bulgare de 25 ans, troisième aux Jeux de Pyeongchang, a terminé devant la Britannique Charlotte Bankes et l’Italienne Michela Moioli.