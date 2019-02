Cinq choses à voir au Mois Multi

Lancé le 24 janvier, le Mois Multi se poursuit jusqu’au 3 mars avec des œuvres novatrices dans le domaine des arts multidisciplinaires et électroniques, sous la thématique de la résistance et du ravissement. Une soixantaine d’artistes provenant de six pays présentent, jusqu’au 3 mars, des spectacles, des performances, des installations, des expériences virtuelles et des expérimentations sonores et visuelles. Voici cinq propositions qui attirent l’attention.

Les Grands-Mères Mortes

Photo Courtoisie, Patrick La Roque

Ce spectacle, destiné aux neuf ans et plus, aborde les derniers instants de la vie, l’importance des rites funéraires et l’idée d’apprivoiser la mort. Les Grands-Mères Mortes est un spectacle festif de musique et de chansons qui plonge dans les souvenirs de trois vieilles dames, et qui est un croisement entre le spectacle vivant et les arts visuels.

Les 2 et 3 février, Salle Multi – Complexe Méduse

Mile(s)tones

Photo Courtoisie, Wouter Van Looy

Trois musiciens virtuoses belges exposent, à travers l’œuvre de Miles Davis, les possibilités infinies de la musique improvisée. Un spectacle où le spectateur se retrouvera dans la créativité d’un studio d’enregistrement, dans l’atelier de peinture du célèbre jazzman américain et peut-être même sur scène dans le rôle de chef d’orchestre. Pour les six ans et plus.

Les 8, 9 et 10 février, Théâtre jeunesse Les Gros Becs

Mythe

Photo Courtoisie, Maxime Côté

Mykalle Bielinski dévoilera les 7 et 8 février, en primeur, son nouveau spectacle intitulé Mythe. Il s’agit d’une expérience sensorielle, constituée de chants, de poèmes scandés et de prières autour de la condition humaine. Un chœur de six femmes livrera, dans un genre d’opéra contemporain, une réflexion sur la mort, les mythes et les questionnements existentiels.

Les 7 et 8 février Salle Multi – Complexe Méduse

Kitchen Chicken

Photo courtoisie, L’Orchestre d’hommes-orchestres

L’Orchestre d’hommes-orchestres offrira une autre aventure surprenante et déjantée avec le spectacle Kitchen Chicken. On reprendra les chansons des Cackel Sisters, qui étaient les reines du yodel américain durant les années trente, et les musiciens feront cuire un poulet, éplucheront des pommes de terre et prépareront des hors-d’œuvre, qui seront servis ou non, en finale, à l’intérieur d’une performance musicale, sportive et culinaire.

9 février Salle Multi – Complexe Méduse

La porte du non-retour

Photo Courtoisie, Philippe Ducros

L’artiste montréalais Philippe Ducros propose un spectacle déambulatoire qui allie théâtre, photographie et récit sur les exodes d’hier et d’aujourd’hui en Afrique. Avec un audioguide et à travers une cinquantaine de photos, le spectateur plonge dans les histoires des négriers, des réfugiés, des exodes urbains, des déplacés de guerre et de la misère. Un parcours qui célèbre la vie à travers l’horreur dont l’être humain est capable.

Du 5 au 12 février, Studio Marc-Doré et Salle François-Gagnon, Théâtre Périscope

► Pour consulter la programmation complète et détaillée, rendez-vous au moismulti.org.