Encore une fois, on va crier, on va s’exciter et taper des mains devant le ballon. Heureusement, la tradition demande que l’on se sustente durant le match.

C’est la partie qui m’intéresse le plus, et chaque année j’essaie de surprendre les fous du ballon juste assez pour qu’ils relèvent la tête vers moi avec de grands yeux pour demander, avec la bouche pleine de bouffe, comment cela peut être aussi bon. À chacun son plaisir : je me contente d’être à la hauteur de leurs espérances et de jouer pour mon équipe de cuisine.

Cette année, je tronque les ailes de poulet pour des petites patates au four. Je sais que j’aurai du mal à expliquer la disparition des ailes, mais les patates seront « shootées » aux épices pour poulet. Je compte sur les voisins qui sont invités pour m’aider.

Le guacamole, au menu chaque année, sera servi comme d’habitude avec des légumes et une montagne de tortillas séchées au four.

Je servirai le poulet en petites brochettes marinées longuement et bien épicées, juste après le premier but. L’euphorie du moment leur fera oublier les ailes ! Quant aux brochettes de bœuf, elles seront gardées pour la fin. Comme disait si bien Napoléon : « Dans la défaite, on en a besoin, et en cas de victoire, on le mérite. »

Brochettes de bœuf, sauce au piment

Photo courtoisie

Des morceaux de viande à peine grillés avec une sauce relevée à l’extrême seront un excellent réveille-papilles pour nos amateurs de ballon de salon.

Portions : 6 à 8

Préparation : 20 min

Macération : 30 min

Cuisson : 10 min

Ingrédients

900 g (2 lb) de filet de bœuf

500 ml(2 tasses) de vin rouge

2 c. à s. de beurre

Sel et poivre

Sauce au piment

1 petite botte de persil (sans les tiges)

1 botte de cresson (sans les tiges)

2 c. à s. de feuilles de céleri hachées

2 c. à s. de coriandre hachée

1piment rouge, haché

4gousses d’ail, pelées

¼ c. à t. de sel

1 c. à s. de sauce Worcestershire

2 c. à s. de vinaigre de cidre

375 ml(1½ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

Méthode

Couper le bœuf en cubes. Saler et poivrer généreusement. Placer dans un plat peu profond. Arroser de vin rouge et laisser macérer 30 minutes. Pendant ce temps, préparer la sauce. Dans un robot culinaire, hacher grossièrement par petits coups le persil, le cresson, les feuilles de céleri, la coriandre, le piment, l’ail et le sel. Transférer dans un grand bol. Ajouter la sauce Worcestershire, le vinaigre et l’huile d’olive. Mélanger. Couvrir et laisser macérer 30 minutes. Transférer les morceaux de bœuf sur du papier absorbant. Dans un poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter les morceaux de bœuf et faire revenir à feu moyen environ 4 minutes de chaque côté. Piquer les morceaux de bœuf cuits sur des petites brochettes de bois. Transférer les brochettes sur un plat de service, arroser de la moitié de la sauce. Servir avec le reste de la sauce.

Guacamole d’Andrea

Photo courtoisie

Toujours aussi populaire, ce plat s’accommode bien de tortillas ou de chips, mais aussi de tomates, de concombres et de poivrons à tremper.

Portions : 6

Préparation : 15 min

Ingrédients

5avocats, pelés et dénoyautés

1tomate mûre, pelée et hachée

2 gousses d’ail, pelées

1 échalote, pelée et hachée

3 c. à s. de jus de citron vert

2 c. à s. de coriandre hachée

1 c. à s. de persil haché

1 c. à t. de sauce Tabasco

½ c. à t.de sel

2citrons verts, en quartiers

Méthode

Dans un robot culinaire, mélanger par petits coups la chair de 3 avocats et tous les autres ingrédients (sauf les citrons verts) jusqu’à consistance presque lisse. Transférer le mélange dans un grand bol. Écraser les 2 autres avocats à l’aide d’un presse-purée (pile-patate) ou à la fourchette. Incorporer dans le mélange d’avocat. Servir le guacamole avec les quartiers de citron vert.

Brochettes de poulet mariné

Photo courtoisie

Tout le monde apprécie des brochettes de poulet mariné, bien dodu et bien doré. Faites bien chauffer le four avant d’y cuire les brochettes. Essayez de les servir avec des tomates grillées.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Réfrigération : 4 h

Cuisson : 20 min

Ingrédients

500 ml(2 tasses) de yogourt nature

3 c. à s. de moutarde de Dijon

½ c. à t.de gingembre moulu

1 c. à t. de poudre d’oignon

1 c. à t. de sel d’ail

1 c. à t. de cumin en poudre

1 c. à t. de poivre noir moulu

2 c. à s. de miel

3 c. à s. de ciboulette finement hachée

2 c. à s.d’huile végétale (pour la plaque)

4 poitrines de poulet, en lanières

2 c. à s. de graines de citrouille

Méthode

Dans un robot culinaire, mélanger le yogourt, la moutarde, le gingembre, la poudre d’oignon, le sel d’ail, le cumin, le poivre, le miel et la ciboulette. Verser la marinade dans un plat peu profond. Ajouter les lanières de poulet et mélanger. Couvrir et laisser macérer au réfrigérateur 4 heures. Préchauffer le gril du four au plus fort. Huiler légèrement une plaque à four. Retirer le poulet du réfrigérateur. Piquer les lanières de poulet sur des brochettes puis les transférer sur la plaque. Cuire au four 6 minutes. Tourner les brochettes et cuire 4 minutes. Retirer la plaque du four. Transférer les brochettes sur un plat de service. Garnir de graines de citrouille et servir.

Petites patates façon ailes de poulet

Photo courtoisie

Si vous n’avez pas de seringue à barbecue, piquez les petites pommes de terre avec une fourchette et laissez-les baigner dans le liquide préparé 30 minutes.

Portions : 6 à 8

Préparation : 25 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes

250 ml (1 tasse) de beurre salé

1 c. à s. d’épices à BBQ moulues

1 c. à t. de paprika moulu

1 c. à t. de poudre d’ail

900 g (2 lb) de petites pommes de terre rattes

12oignons verts, en moitié

1 c. à t.de basilic thaï haché

1 c. à t.d’origan haché

Méthode

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Dans une casserole, mélanger le bouillon, le beurre, les épices à BBQ, le paprika et la poudre d’ail. Porter à ébullition, en remuant. Retirer du feu puis verser la moitié du liquide épicé dans une grosse seringue à barbecue. Injecter chaque pomme de terre d’un peu de liquide en plusieurs endroits et à différentes profondeurs. Disposer les pommes de terre dans un plat à four peu profond. Ajouter les oignons verts, le basilic thaï et l’origan. Verser le reste du liquide sur les pommes de terre. Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient juste un peu tendres sous la pointe du couteau. Retirer le plat du four et servir immédiatement.

Champignons farcis aux lardons

Photo courtoisie

Le clou de ma tablée de Super Bowl cette année, ces champignons farcis seront un peu difficiles à manger sans fourchette, mais tellement délicieux qu’ils en redemanderont pour la finale. Préparez-en une autre platée.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

225 g (8 oz) de lardons, hachés

5 oignons verts, hachés

1.piment fort, émincé

3 c. à s.de basilic finement haché

8champignons Portobello (sans le pied)

½ c. à théde poivre moulu

1 c. à s. de moutarde de Dijon

225 g(8 oz) de mozzarella, en cubes

1 c. à t. d’origan haché

Méthode