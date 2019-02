Coupe Davis: le Canada en avance face à la Slovaquie

Le Canada s'est donné une avance de 1-0 dans le duel de qualifications de la Coupe Davis, vendredi, face à la Slovaquie, à Bratislava.

Le premier point canadien est venu de la raquette de Denis Shapovalov, qui a défait Filip Horansky en deux manches de 6-4 et 7-5.

Au final, Shapovalov a claqué deux as et commis trois doubles fautes. De plus, il a réussi 20 coups gagnants contre 21 fautes directes dans ce match disputé sur la terre battue.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime disputera le deuxième match de simple de la journée. Il sera opposé à Martin Klizan.

Le vainqueur de la rencontre entre les deux pays obtiendra son billet pour la finale de la Coupe Davis, qui aura lieu à Madrid, au mois de novembre.