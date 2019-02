De l’espoir pour Goff et McVay

ATLANTA | Si Tom Brady et Bill Belichick représentent le passé et le présent, le tandem rival de Jared Goff et Sean McVay incarne le renouveau et l’espoir d’un changement de garde en faveur des Rams pour ceux qui ne peuvent plus blairer les Patriots.

Le quart-arrière de 24 ans et l’entraîneur-chef de 33 ans n’en sont qu’à la deuxième année de leur union et les voilà déjà au match ultime... exactement comme Brady et Belichick l’avaient fait 17 ans plus tôt, à leur deuxième saison ensemble.

Les disciples des Rams pourraient y voir un signe du destin. Après tout, leur équipe ne fait certainement pas office de figurante et l’objectif de renverser les Patriots n’est pas hors de portée.

Avant d’évoquer la possibilité que Goff et McVay forment le prochain grand duo dynastique, la prudence est de mise et encore faut-il décrocher le Saint-Graal une première fois avant de rêver.

« Il ne faut surtout pas projeter l’excellence dans le temps après une seule saison. Tellement de choses doivent se produire au fil du temps. Est-ce qu’ils sont bien partis ? Oui ! Est-ce qu’ils sont jeunes ? Oui ! Mais Brady et Belichick, c’est un cas unique.

« Il ne faut jamais dire jamais, mais la ligue n’est pas structurée de façon à ce qu’une équipe se rende au Super Bowl neuf fois en 17 ans. Ça défie toute logique », croit l’ancien pilote des 49ers et des Lions, Steve Mariucci.

Une fois tous les 1000 ans !

Dans la confrérie des ex-entraîneurs, Brian Billick, qui a guidé les Ravens à leur première conquête du Super Bowl il y a 18 ans, soutient que Goff et McVay ne peuvent rêver à pareil règne. Ni personne d’autre, d’ailleurs.

« C’est beaucoup demander ! Ce serait quelque chose à voir, mais je pense qu’il s’agit d’un phénomène qu’on verra une fois tous les 1000 ans ! La ligue rend de tels accomplissements de plus en plus difficiles, avec le plafond salarial. Mais sait-on jamais... », réfléchit-il.

Même l’ancien des Rams Kurt Warner n’arrive pas à croire que l’équipe de son cœur puisse un jour éclipser les Patriots en matière de longévité au sommet.

« Même si McVay et Goff sont très jeunes et talentueux, pour moi, c’est tout simplement fou d’imaginer qu’ils pourraient même s’approcher d’un tel niveau de succès. S’ils atteignent un jour quatre fois le Super Bowl, on parlera d’eux comme de l’un des meilleurs tandems de l’histoire de notre sport. Je ne pense pas qu’on mettra un jour un duo dans la même catégorie que Belichick et Brady. »