De relocalisés à champions?

Certains diront qu’il s’agirait du comble de l’ironie. En effet, si les Rams de Los Angeles remportent le Super Bowl face aux Patriots, ils deviendraient la première équipe dans la NFL depuis... les Rams de St-Louis à revendiquer un championnat dans une période de cinq ans ou moins après un déménagement.

On vous démêle vite tout ça ! En 1995, les Rams passaient de Los Angeles à St-Louis. Après quatre saisons perdantes et sans histoire sur place, ils viraient la planète NFL à l’envers en remportant le Super Bowl au terme de la campagne de 1999, dans un duel épique face aux Titans du Tennessee.

Photo d'archives, AFP

Dix-sept ans plus tard, en 2016, ces mêmes Rams renouaient avec leurs anciens amours en remettant le cap sur Los Angeles. À leur troisième saison seulement dans la Cité des anges, les voilà de nouveau à une victoire du titre ultime.

Certains diront que les Ravens ont aussi remporté le Super Bowl à leur cinquième saison à Baltimore en 2000, après avoir quitté Cleveland, mais la question est plus complexe. Après démêlés judiciaires et âpres négociations, la NFL a accepté de redonner une équipe à Cleveland et de conserver son historique plutôt que de le transférer à Baltimore. Les Ravens ont ainsi été considérés comme un club d’expansion.

Un phénomène rare

Donc, revenons-en à nos Béliers... Les Rams tenteront de devenir la troisième franchise seulement dans l’histoire de la NFL à savourer une conquête du Super Bowl dans deux marchés différents.

Les Colts de Baltimore avaient soulevé le trophée Vince-Lombardi au terme du cinquième Super Bowl, avant de répéter l’exploit 36 ans plus tard, au Super Bowl 41, en tant que Colts d’Indianapolis.

Les Raiders ont aussi fait le coup en remportant le Super Bowl 15 à titre de représentants d’Oakland, puis le Super Bowl 18 une fois déménagés à Los Angeles. Ils sont d’ailleurs l’équipe qui a remporté le match ultime le plus rapidement après un déménagement dans l’histoire de la NFL, eux qui en étaient à leur deuxième saison dans leur nouveau marché, en 1983.

Presque comme les Nordiques !

La vitesse avec laquelle les Rams se sont établis cette année comme des prétendants au trône peu de temps après avoir paqueté leurs boîtes et leurs valises a de quoi étonner, même dans le portrait plus élargi du sport professionnel.

Même s’ils sont encore loin de sabrer le champagne avec le colossal choc face aux Patriots qui s’en vient, les Rams pourraient se retrouver en rare compagnie dans le club de déménageurs.

Photo d'archives, AFP

Dans les quatre grandes ligues professionnelles majeures, seulement trois franchises ont célébré un championnat dans un horizon de trois ans après un transfert dans un autre marché.

En plus du cas des Raiders déjà évoqué, les Dodgers quittaient Brooklyn après la saison de 1957 et deux ans plus tard, ils remportaient la Série mondiale de baseball dans leur nouveau marché de Los Angeles.

La palme des plus expéditifs chez les déserteurs revient à l’Avalanche du Colorado, qui a soulevé la coupe Stanley à sa première saison à Denver, en 1995-96, après avoir incarné les Nordiques de Québec dans la LNH pendant 16 saisons. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées...

Photo d'archives, AFP

Maintenant, les Rams doivent réussir là où les Rams avaient aussi réussi en 1999. À l’époque, à leur cinquième année à St-Louis, ils misaient sur une formidable attaque qui avait terminé au premier rang de la Ligue, autant pour les points marqués que les verges amassées.

Offensive redoutable

On réfère encore aujourd’hui à cette attaque de 1999 comme celle du «Greatest Show on Turf», mais les Rams de 2018-19 n’ont pas à rougir, eux qui ont bouclé la saison au deuxième rang offensif dans les deux mêmes catégories.

Photo d'archives, AFP

Vrai qu’il se marque plus de points aujourd’hui qu’à l’époque, mais la cuvée actuelle en a inscrit 527 cette saison... contre 526 pour l’édition championne et désormais célèbre.

La morale de l’histoire, c’est que bien des amateurs de football des quatre coins de l’Amérique qui n’en peuvent plus de la domination écrasante des Patriots se rangeront derrière les Rams. Sauf, peut-être, à St-Louis...

PLUS GRAND NOMBRE DE CHAMPIONNATS PAR VILLE

New York : 50 (5 NFL, 35 MLB, 2 NBA, 8 LNH)

(5 NFL, 35 MLB, 2 NBA, 8 LNH) Boston : 38 (5 NFL, 10 MLB, 17 NBA, 6 LNH)

(5 NFL, 10 MLB, 17 NBA, 6 LNH) Chicago : 29 (11 NFL, 6 MLB, 6 NBA, 6 LNH)

(11 NFL, 6 MLB, 6 NBA, 6 LNH) Montréal : 24 (24 LNH)

(24 LNH) Los Angeles : 22 (3 NFL, 6 MLB, 11 NBA, 2 LNH)

(3 NFL, 6 MLB, 11 NBA, 2 LNH) Detroit : 22 (4 NFL, 4 MLB, 3 NBA, 11 LNH)

CHAMPIONNATS LES PLUS RAPIDES APRÈS UN DÉMÉNAGEMENT

NFL

Raiders de Los Angeles 1983 (2 ans)

(Déménagement d’Oakland en 1982)

Rams de St-Louis 1999 (5 ans)

(Déménagement de Los Angeles en 1995)

LNH

Avalanche du Colorado 1995-96 (1 an)

(Déménagement de Québec en 1995)

Stars de Dallas 1998-99 (6 ans)

(Déménagement du Minnesota en 1993)

Flames de Calgary 1988-89 (9 ans)

(Déménagement d’Atlanta en 1980)

Hurricanes de la Caroline 2005-06 (9 ans)

(Déménagement de Hartford en 1997)

MLB

Dodgers de Los Angeles 1959 (2 ans)

(Déménagement de Brooklyn en 1958)

Athletics d’Oakland 1972 (5 ans)

(Déménagement de Kansas City en 1967)

NBA

76ers de Philadelphie 1966-67 (4 ans)

(Déménagement de Syracuse en 1963)

Lakers de Los Angeles 1971-72 (12 ans)

(Déménagement de Minneapolis en 1960)

LES DÉMÉNAGEMENTS DANS LA NFL (Dans l’ère du Super Bowl)

1982 : Raiders d’Oakland/Los Angeles

Raiders d’Oakland/Los Angeles 1984 : Colts de Baltimore/Indianapolis

Colts de Baltimore/Indianapolis 1988 : Cardinals de St-Louis/Phoenix (Arizona en 1994)

Cardinals de St-Louis/Phoenix (Arizona en 1994) 1995 : Raiders de Los Angeles/Oakland

Raiders de Los Angeles/Oakland 1995 : Rams de Los Angeles/St-Louis

Rams de Los Angeles/St-Louis 1997 : Oilers de Houston/Tennessee

Oilers de Houston/Tennessee 2016 : Rams de St-Louis/Los Angeles

Rams de St-Louis/Los Angeles 2017 : Chargers de San Diego/Los Angeles

Chargers de San Diego/Los Angeles 2020 : Raiders d’Oakland/Las Vegas

*En 1996, les Browns de Cleveland ont quitté pour Baltimore, mais à la suite de batailles légales, les Browns ont réintégré la NFL en 1999 et les Ravens de Baltimore ont été considérés comme une équipe d’expansion.