Décès du cofondateur de Tim Hortons

Le cofondateur de la chaîne canadienne Tim Hortons Ronald Joyce est décédé à l’âge de 88 ans.

Selon le quotidien The Globe and Mail, M. Joyce était entouré de sa famille lorsqu’il a rendu l’âme.

L’homme d’affaires dont la fortune est évaluée par «Forbes» à 1,3 milliard $ US – environ 1,7 milliard $ CAN – est né à Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse. Il était le père de sept enfants et était marié pour la troisième fois.

C’est en 1964 qu’il était devenu partenaire et premier franchisé de Tim Hortons. Il s’était alors associé au hockeyeur canadien Tim Horton pour fonder la célèbre chaîne de restauration rapide qui porte le nom de ce dernier.

M. Joyce avait vendu Tim Hortons en 1995 à la chaîne américaine Wendy’s pour la somme de près de 600 millions $. Il s’était par la suite concentré à des œuvres philanthropiques, notamment par le biais de la Fondation Tim Hortons.

Dans une entrevue en décembre dernier avec le «Globe and Mail», M. Joyce était revenu sur sa vie, marquée par ses succès en affaires, deux mariages ratés et plusieurs contestations judiciaires, dont une allégation d’agression sexuelle non résolue datant d’il y a huit ans, selon le journal torontois.

«Ce fut un voyage merveilleux et je ne changerais probablement rien, avait dit M. Joyce, qui a reçu l’Ordre du Canada. J’ai été très, très chanceux sur le plan économique.»