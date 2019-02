Découvrir Jax Beaches

Qui n’a pas remarqué, sur les routes floridiennes, la fameuse plaque d’immatriculation orange et jaune et son surfeur inspiré du film culte Endless Summer ? Vu l’omniprésence de cette plaque, on pourrait croire que le surf se pratique partout en Floride, mais ce n’est pas tout à fait le cas. En raison de l’irrégularité des vagues, et c’est encore plus vrai sur la côte ouest, la Floride ne constitue pas vraiment une destination de choix pour les surfeurs. Mais il y a tout de même quelques exceptions, dont les plages à proximité de Jacksonville. Bienvenue à Jax Beaches !

Activités diverses

Photo courtoisie, Visit Florida

Dépourvue de gratte-ciel et dotée d’un nouveau quai de 625 pieds, Jacksonville Beach est située à 30 minutes à l’est de Jacksonville. Elle attire des surfeurs de tous niveaux pour ses vagues constantes, douces et jamais intimidantes. Les adeptes de vélo y trouvent aussi leur compte, car on peut rouler ici pendant près de 35 kilomètres sur un sable très ferme, à pratiquer de préférence au lever du jour ! Neptune Beach et Atlantic Beach, un peu au nord, présentent aussi de bonnes conditions pour chevaucher la houle.

Sortir

Photo courtoisie

Et si l’envie vous prend de croiser de beaux surfeurs et de belles surfeuses bronzés, vous pouvez toujours faire un tour du côté du Surfer the Bar. Avec son immense surfeuse blonde peinte en façade, impossible de le manquer ! Ici, on « chill » boisson tropicale à la main – la terrasse avec ses divans est particulièrement invitante – ou encore on déguste de bons tacos servis au comptoir d’une roulotte AirStream ! Si l’établissement ressemble à un vrai musée du surf et que les murs sont tapissés de couvertures du prestigieux Surfer Magazine, c’est que les deux entreprises se sont associées. Petite anecdote, The Surfer Bar, ouvert en 2017, a remplacé le célèbre Freebird Live, une salle de spectacle, propriété de la famille Van Zant. On se rappellera que le chanteur du groupe Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant, originaire de Jacksonville, et plusieurs de ses collègues ont péri dans un accident d’avion en 1977. Encore aujourd’hui, The Surfer Bar présente des spectacles de musique live.

Déjeuner divin

Photo courtoisie

Si le surf n’est pas votre passion, vous pourrez tout de même vous arrêter à Jacksonville Beach, ne serait-ce que pour goûter au meilleur déjeuner de toute la Floride chez Maple Street Biscuit Company. Que dire de ces moelleux biscuits salés au babeurre, dont celui au poulet frit, arrosé de sauce buffalo maison et fromage cheddar ! À se pâmer ! Profitez-en aussi pour savourer leur délicieux jus d’orange. Étonnamment, rares sont les endroits en Floride où l’on sert encore du jus d’orange fraîchement pressé !

Complètement sous le charme de cette cuisine du sud, nous avons tenté d’y retourner le jour même pour le souper ! Hélas, nous nous sommes heurtés à une porte close ! Prenez note qu’il est ouvert de 7 h à 14 h tous les jours, sauf à 15 h le samedi, mais fermé le dimanche.

Pause déjeuner

Photo collaboration spéciale, Marie Poupart

Pour une soirée décontractée, rendez-vous au Beach Town Center en plein cœur de Neptune Beach et d’Atlantic Beach, à quelques minutes au nord de Jacksonville Beach. On trouve ici de nombreux bars, restaurants et boutiques branchées à quelques pas de la plage. The Jax Surf & Paddle, un magasin d’équipement de surf est à voir, on y offre également des leçons. Pour siroter un bon Pina Colada avec vue sur l’océan, optez pour The Lemon Bar du Seahorse Oceanfront Inn du Courtyard Marriot, une institution dans la région. S’y trouve également le très chic hôtel One Ocean Resort & Spa et ses chambres en bord de mer. Son restaurant Azurea se targue de concocter une cuisine parmi les plus raffinées de la région.

Photo courtoisie

