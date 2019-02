Fini les cachettes

Après avoir nié les rumeurs pendant longtemps, Frédérique Dufort et Jérôme Couture vivent désormais leur amour au grand jour.

« Ça fait maintenant un an et quelques mois [qu’on est ensemble]. On se complète tellement bien », avance la comédienne, au bras de son amoureux, sur le tapis rouge du nouveau spectacle de P-A Méthot.