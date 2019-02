Guy Lafleur retourne là où il a tout cassé

Un seul joueur dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a réalisé deux saisons de 100 buts ou plus : Guy Lafleur.

Le démon blond était de retour dans la Vieille Capitale, vendredi, alors que l'équipe d'étoiles de 1969 à 1985 des Remparts était honorée - tout comme celle de 1997 à aujourd'hui - dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de la LHJMQ.

«Ça me fait chaud au cœur, a-t-il exprimé en entrevue à TVA Sports. Le fait de venir ici à Québec dans les années 60 pour évoluer avec le CTR et les As junior puis de jouer avec les Remparts sous les ordres de Maurice Fillion... Ça a été le lancement de ma carrière et ça m’a permis d’exploiter mon talent au maximum.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU

Lafleur, qui a porté les couleurs des Remparts de 1969 à 1971, garde un souvenir impérissable de la passion que les partisans de l'équipe témoignaient à l’époque.

«Les partisans nous suivaient partout à travers la ligue. Il y avait souvent cinq ou six autobus qui se rendaient à nos matchs à l’extérieur», se souvient-il.

«Durant les séries, il y avait des gens couchés à l’extérieur qui attendaient l’ouverture du Colisée le lendemain matin pour acheter des billets pour le prochain match», a raconté le légendaire attaquant.

Des succès qui font du bien

Celui qui a remporté cinq coupes Stanley avec le Canadien de Montréal se réjouit d’entendre des commentaires beaucoup plus positifs que la saison dernière au sujet de la Sainte-Flanelle.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU

«Je suis surpris comme bien des gens l’étaient en début de saison. L’équipe travaille très fort. On voit qu'il y a une autre atmosphère que lors des dernières années. [...] Il y a beaucoup plus d’intensité et de vouloir.»

«C’est pas mal plus réconfortant que l’an passé, quand les gens critiquaient constamment l’organisation ou certains joueurs.»