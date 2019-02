Islamophobie: l’arrestation d’un «troll» démontre que François Legault a tort, selon Gaétan Barrette

L’arrestation de Pierre Dion, un «troll» de l’Internet qui s’est porté à la défense du tueur de la grande mosquée de Québec, démontre à quel point François Legault a tort d’affirmer qu’il n’y a «pas d’islamophobie au Québec», critique le député libéral Gaétan Barrette.

À l’instar du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), le chef libéral par intérim, Pierre Arcand, demande au premier ministre de se rétracter publiquement.

«Ces commentaires [...] sont absolument insultants pour les familles des victimes et les communautés musulmanes québécoises et canadiennes qui continuent de vivre un deuil dans la foulée de cette tragédie», a dénoncé Ihsaan Gardee, directeur exécutif du CNMC, dans un communiqué.

«Le premier ministre semble vivre dans une bulle pour ne pas voir que l’islamophobie existe au Québec», a déploré M. Arcand.

«Le rôle d’un premier ministre c’est d’être un rassembleur pour l’ensemble des Québécois», a rappelé M. Arcand.

L’islamophobie existe au Québec comme ailleurs. @francoislegault a été catégorique en affirmant que ce phénomène n’existait pas. Je l’invite à se rétracter.#PolQc #PLQ #Assnat — Pierre Arcand (@PierreArcand) 1 février 2019

Position «inappropriée»

«Ici, (l’islamophobie), bien ça existe comme partout ailleurs», a tenu à rectifier le député libéral Gaétan Barrette, à son arrivée au caucus présessionnel de l’aile parlementaire libérale, vendredi matin.

«Je ne dis pas que c’est systémique, a-t-il précisé. Je ne dis pas que la société est islamophobe... Je dis qu’il y a des gens, sans aucun doute, qui le sont. Alors de faire une affirmation aussi catégorique que celle-là, ça m’apparait être une assez courte vue d’esprit, mais évidemment, avec M. Legault, ce n’est pas surprenant.»

Contre une journée nationale

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, considère lui aussi qu’on se doit de reconnaitre que certaines personnes sont islamophobes au Québec.

«Est-ce que ça existe? Bien oui. Comme il y a des gens antisémites, comme il y a des gestes que je dirais, anti-francophones», a dit M. Bérubé, au micro de Mario Dumont, sur LCN.

À l’instar de la CAQ, toutefois, le PQ est «contre» l’idée de décréter une journée nationale contre l’islamophobie, par exemple le 29 janvier, jour du triste anniversaire de la tuerie de la mosquée de Québec.

«Là-dessus, on se rejoint avec M. Legault, a réitéré le chef péquiste par intérim. [...] Je pense qu’il faut lutter chaque jour contre la discrimination l’islamophobie.»

La position des libéraux n’a pas changé non plus : Pierre Arcand estime qu’une journée contre le racisme, qui englobe l’islamophobie et toutes les autres formes de racisme suffit.