«Je suis capable d’en donner plus» - Jonathan Marchessault

Jonathan Marchessault se classe au premier rang des Golden Knights de Vegas pour les buts et au deuxième échelon au chapitre des points. Mais ne croyez pas que le Québécois est satisfait de son jeu à l’heure actuelle.

«Je suis capable d’en donner plus à mon équipe, a fait savoir l’attaquant en entrevue à TVA Sports, jeudi soir. Je pense qu’après un long repos, tu dois revenir plus motivé et encore plus en forme. Jusqu’à la fin de l’année, je vais changer mon jeu drastiquement afin d’aider l’équipe à gagner plus de matchs.»

«Ma saison en ce moment n’est pas désastreuse, mais elle n’est pas excellente comme elle devrait l’être, a-t-il précisé. Je dois trouver des solutions pour montrer quel genre de joueur je peux être dans l’organisation.»

Marchessault écoule la première année d’un contrat de six ans, d’une valeur de 30 millions $. Depuis son arrivée à Las Vegas, le dynamique ailier droit s’est imposé comme l’un des meneurs de son équipe à l’attaque. Il tient à être à la hauteur des attentes.

Bien qu’il occupe un rôle important, la pression de livrer la marchandise ne l’incommode pas.

«J’ai travaillé toute ma vie pour être dans la situation dans laquelle je suis en ce moment, a-t-il expliqué. J’ai montré que j'étais capable [d'être un meneur] l'an passé. Maintenant, c’est une question de constance.»

Confondre les sceptiques... encore

Lorsque les Golden Knights ont connu un lent début de saison, certains ont cru que le conte de fées avait tiré à sa fin. Les «Knights» ont à nouveau confondu les sceptiques, comme ils savent si bien le faire.

Après 20 matchs, la formation du Nevada montrait une fiche de 8-11-1. L’équipe s’est replacée par la suite : au moment d’écrire ces lignes, elle pointe au troisième rang de la section Pacifique avec un dossier de 29-19-4.

«Tout le monde dans l’organisation croit en nous. On veut faire taire les détracteurs (haters). Au début de l’année, on entendait tous ceux qui disaient qu’on avait vécu une histoire à la Cendrillon. On était conscient du talent de cette équipe et de son éthique de travail.»