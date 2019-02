L’aéroport de Québec rejette du revers de la main les conclusions du comité d’André Roy

Mécontents des conclusions du rapport du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA), les dirigeants de l’aéroport de Québec ont récemment expédié une mise en demeure en vue d’empêcher la publication de ce document, a appris Le Journal.

Selon nos informations, rien ne va plus entre les responsables de l’aéroport et le comité présidé par André Roy, qui est également directeur général de l’Office du tourisme de Québec (OTQ).

« Plan préliminaire »

À la fin décembre, le CTAA a soumis « un plan préliminaire » à l’aéroport. Au lieu de recevoir des réponses à ses interrogations, le Comité s’est plutôt vu signifier une mise en demeure dans laquelle les autorités aéroportuaires le sommaient de ne pas publier son rapport.

« Dites-vous bien que la mise en demeure ne portait pas sur des détails, mais sur une bonne partie des conclusions du Comité », nous a confié une source bien informée.

Selon ce contact, les membres du CTAA ont été fort étonnés et mécontents de cette façon de faire « très particulière » de l’aéroport.

Contactée vendredi soir, la porte-parole de l’aéroport de Québec n’a pas rappelé Le Journal. Il nous a également été impossible de nous entretenir avec André Roy, qui se trouve actuellement à l’extérieur du pays.

Divergences d’opinions

Le 12 janvier, Le Journal révélait que des divergences d’opinions étaient en partie responsables d’un important retard dans le dépôt du plan d’action du Comité. À ce moment-là, André Roy avait admis du bout des lèvres l’existence de certains désaccords.

« Ça se peut qu’ils [les dirigeants de l’aéroport] ne soient pas d’accord avec certaines de nos conclusions et qu’il y ait certains différends. On a des signaux dans ce sens, mais on veut attendre leur réponse officielle », a-t-il ajouté.

Composé de 17 membres, dont un représentant de l’aéroport, le CTAA a été créé par la municipalité de Québec en décembre 2017. Il devait initialement remettre son rapport en juin 2018.

La Ville de Québec juge depuis longtemps que l’offre de vols est insuffisante à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. Lors de la campagne électorale de l’automne 2017, le maire Labeaume s’était montré interloqué.

« Je ne comprends pas, disait-il. On a des touristes comme jamais, mais on n’a pas de vols. Ça ne marche pas [...] Ce n’est pas une critique de l’aéroport, mais, si on perd des vols, il doit y avoir une raison. Pourquoi on perd des vols ? »