L’ami robot en cuisine

Hacher, couper et réduire en purée des aliments demandent bien peu de temps et d’efforts lorsqu’un robot culinaire est mis à contribution.

Coupe parfaite

Photo courtoisie, Canadian Tire

En plus de pouvoir réaliser diverses tâches de préparation de fruits, légumes, viandes, noix, fines herbes, etc. à la place de son propriétaire, le robot culinaire ExactSlice de KitchenAid, se distingue par son levier de réglage de coupe externe. Il possède également une très grande ouverture d’alimentation, plusieurs disques et lames, deux bols de 11 et 3 tasses, une fonction de vitesse optimale et un sac de rangement.

Comme un chef

Photo courtoisie, Williams Sonoma

Ce robot culinaire nommé Sous Chef de Breville sera votre second en cuisine, se chargeant de la transformation de divers ingrédients, avant la cuisson. Avec sa puissance de 1200 watts, ses huit outils de précision, ses bols de 16 et 2,5 tasses, son boîtier de rangement et ses trois tubes d’alimentation, il apporte une aide professionnelle à l’heure des repas, que ce soit pour réduire en purée, trancher, couper en dés, hacher, effilocher et pétrir.

Résultats professionnels

Photo courtoisie, Walmart

Saviez-vous que certains robots culinaires peuvent tailler de petits dés parfaits (8 mm), comme celui-ci, de Black & Decker (800 watts), qui permet d’obtenir des résultats professionnels, même à la maison ? Sa trémie à large orifice avec poussoir, ses bols de 11 et 4 tasses, son système de réglage de l’épaisseur des tranches, sa lame à pâte et ses divers autres disques et lames multiplient ses utilités.

Le compact

Photo courtoisie, Canadian Tire

Hamilton Beach signe ce robot culinaire compact de 10 tasses, d’une puissance de 500 watts, possédant un grand bol, un disque à couper ou à déchiqueter réversible, puis une lame à hacher ou à mélanger. Occupant peu d’espace, vous souhaiterez le laisser sur le comptoir pour l’utiliser tous les jours, rendant la préparation des repas plus rapide.

Multitâche

Photo courtoisie, Linen Chest

Avec ses deux bols (13 et 4,5 tasses), le robot culinaire Elemental de Cuisinart (550 watts) se charge des plus petites comme des plus grandes tâches, au moment de cuisiner. Ses deux couteaux en acier inoxydable et ses deux disques hachent, réduisent, tranchent, déchiquettent, râpent et acceptent les fruits et légumes entiers, limitant la nécessité de prédécoupage. De plus, les lames et accessoires s’y rangent de façon sécuritaire.