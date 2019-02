Laurie Blouin triomphe aux X Games

Le 24 janvier dernier, l’athlète de Stoneham a littéralement triomphé aux X Games, qui se tenaient à Aspen, au Colorado, en remportant la médaille d’or en Big Air féminin. Cette compétition rassemble les meilleurs planchistes du monde, dont seulement huit femmes. Pendant la compétition, elle a opté pour un Cab Double Underflip 900 et un Frontside 900, qui lui ont valu un pointage de 77 et la marche la plus haute du podium.

Rappelons que l’athlète de 22 ans s’était démarquée lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en remportant l’argent en slopestyle. En entrevue avec Stéphan Turcot, elle a déclaré qu’elle misait d’abord et avant tout sur le plaisir de vivre cette expérience, plutôt que sur la pression. Un état d’esprit qui se sera finalement révélé gagnant!

Photo tirée d'Instagram

Bravo, Laurie!