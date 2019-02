Le défilé du Carnaval de Québec

C’est un défilé entièrement repensé que nous ont concocté l’équipe du Carnaval de Québec et ses collaborateurs cette année. Ainsi, les 9 et 16 février prochains, sur Grande Allée, la population sera à même de constater le savoir-faire et la créativité de la communauté artistique de la région, alors que défileront devant elle cinq tableaux époustouflants représentant des disciplines artistiques différentes, assorties de performances ambulantes à couper le souffle. Arts circassiens, spectacle rock, pyrotechnie... Voilà qui promet d’en mettre plein la vue! Marie-Christine a rencontré Daniel Gélinas, consultant pour le Carnaval, et Mélanie Raymond, directrice générale. Obtenez un aperçu des nouveautés que le défilé propose cette année.

Mettre en valeur les artistes de Québec

«Notre intention était d’impliquer la communauté artistique de Québec dans ce nouveau défilé, et de mettre ainsi en valeur toute leur créativité, a déclaré Daniel Gélinas, consultant pour le Carnaval de Québec. Ce nouveau concept se veut d’abord et avant tout un exemple d’innovation en matière de prestation artistique extérieure. Un show divertissant, spectaculaire, et une source de fierté pour la population de Québec.»

Ainsi, parmi les artistes à l’honneur, mentionnons:

Flip Fabrique, qui mettra de l’avant la magie des tempêtes hivernales du Québec à travers les yeux des enfants. Dans un décor inspiré d’une ruelle, la troupe se rassemblera pour s’adonner au pelletage. «Tout en acrobaties, on aide un voisin dont la voiture s’est enlisée, des trampo-muristes rebondissent dans les bancs de neige, des électriciens cracheurs de feu travaillent à remettre le courant et des danseurs réchauffent l’atmosphère», annoncent déjà les organisateurs du défilé.

Interférences, arts et technologies proposera des allégories numériques, un tableau où le monde numérique et le réel cohabiteront. Sur une musique inspirée du numérique et des rythmes urbains, des danseurs offriront une prestation tout en suspension sur une trame de fond faite de matière et de lumière.

Dance Laury Dance, sous la direction artistique de Marc Gourdeau, propose Rock’n Glace, où trois sculpteurs sur glace feront une performance assortie d’effets pyrotechniques, sonores et visuels dans un univers rock métal. À l’issue de ce tableau, une œuvre percutante sera dévoilée au public.

Pur FX combinera lumières, pyrotechnie et effets visuels lors d’une prestation accompagnée d’un DJ évoquant un assemblage harmonieux de diamants technologiques. Un rendez-vous festif et chaleureux.

Les Ateliers du Carnaval ont mijoté une ouverture riche en mouvement et mettant en vedette Bonhomme, Roi de la fête, qui lancera le défilé accompagné d’une tribu imaginaire vêtue de fourrures et d’ornements de glace. Une célébration de la tradition, mais aussi un clin d’œil vers l’avenir.

► Information sur le Carnaval et carte du circuit emprunté par le défilé: carnaval.qc.ca.