Le film sur Céline sera un hommage

Valérie Lemercier insiste: son film sera un hommage à Céline Dion et pas un pastiche.

L'actrice et réalisatrice, qui va interpréter un personnage inspiré de la diva dans The Power of Love (une certaine Aline, chanteuse issue d'une famille nombreuse et découverte par un producteur alors qu'elle n'est qu'adolescente), n'est pas là pour se moquer, bien au contraire.

«Nous invitons les spectateurs à découvrir l'histoire incroyable de Céline Dion à travers le regard tendre et drôle de Valérie Lemercier, qui lui rend un hommage vibrant», peut-on ainsi lire dans un communiqué publié par les studios Gaumont, qui produisent le film. D'après le message, il ne s'agira pas d'un biopic à proprement parler mais plutôt d'une «hommage fictionnel», où certains éléments seront basés sur la vie de la chanteuse, mais de nombreux détails seront modifiés.

Le tournage du film devrait démarrer en mars 2019 et se déroulera en France, en Espagne, au Canada et à Las Vegas. La sortie est prévue pour décembre 2020 en France.