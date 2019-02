Le Maroc en famille

En couple depuis plus de 20 ans, Mitsou et Iohann Martin se sont récemment offert leur premier voyage en compagnie de leurs trois filles. Et c’est vers l’Afrique, plus précisément au Maroc, que la famille entière s’est envolée en janvier.

« C’est le premier voyage qu’on faisait avec les deux filles, mon chum, ma belle-fille qui a 28 ans, et son chum à elle. On a vécu de beaux moments ensemble. On n’avait pas trop chargé notre horaire ; on savait qu’on avait besoin de repos et qu’on allait être sur le décalage horaire. C’était vraiment cool », raconte-t-elle, rencontrée à la conférence de presse de la 13e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine, mardi dernier.