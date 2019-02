Le mystère du nombril de l’ours de neige est résolu!

Après avoir fait grand bruit dans les médias de la métropole ces derniers jours, le mystère entourant la fabrication du nombril de l’ours tracé dans la neige du canal Lachine s’est enfin dissipé!

Comme toute bonne chose a une fin heureuse, c’est la journaliste Kate McKenna de CBC Montreal (qui avait, à l’origine, rendu public ce débat de la plus haute importance) qui a eu l’honneur de dévoiler au monde entier la façon dont le nombril de la bête de neige a été créé.

Dans un nouvel article publié ce vendredi, elle raconte, en effet, s’être entretenue par message texte avec la personne qui a tracé l’ours dans la neige du canal Lachine, une certaine Valérie Duhamel.

Cette dernière aurait alors accepté de dévoiler les secrets entourant le mystérieux animal.

Et puisque vous êtes ici pour cela, nous ne tarderons plus de faire languir en prolongeant inutilement des phrases qui n’ont pour but que d’étirer le suspense.

Le nombril de l’ours a été tracé par.....

Cinq balles de neige lancées de façon précise au milieu de l’ours.

Au moment d’écrire ces lignes, sur notre site web seulement, près de 13 000 personnes avaient voté pour l’une ou l’autre des théories que nous fournissions comme choix de réponse.

Les boules de neige arrivent en deuxième position au rang d’hypothèse la plus probable pour expliquer la création du nombril, avec 22% des votes.

78% des répondants étaient donc dans le champ!

De notre côté, on réalise qu'en voulant faire un jeu de mots poche avec «Mystère et boule de gomme», on avait inconsciemment trouvé la clé de l'énigme.

Ouf! Quelle histoire!

Nous allons tous pouvoir dormir sur nos deux oreilles cette nuit.

PS: si jamais il vous venait à l’idée d’aller admirer ce bel ours en fin de semaine, oubliez ça tout de suite: le vent l’a déjà effacé.

PS2: ne marchez pas dans la neige recouvrant le canal Lachine! C’est dangereux!