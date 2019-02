Après une longue pause de neuf jours et deux séances d’entraînement intenses, les joueurs du Canadien vont enfin renouer avec la compétition en affrontant les Devils du New Jersey, samedi après-midi au Centre Bell.

Comme le veut la tradition depuis bon nombre d’années, le Tricolore livrera deux rencontres en 24 heures à domicile et en après-midi, à l’occasion du week-end du Super Bowl, la grand-messe du football américain.

Si deux affrontements sans journée de répit sont toujours éprouvants pour une formation de la LNH, Claude Julien voit néanmoins un aspect positif.

« Il n’y a aucun entraîneur en chef qui affectionne cette formule de deux matchs en 24 heures, a-t-il indiqué vendredi, à Brossard. C’est dur pour les joueurs.

Mais il y a aussi le bon côté des choses, de renchérir Julien. Ce que j’aime de ces rencontres en après-midi, et particulièrement à cette période de l’année, c’est qu’on évite les entraînements matinaux les jours de matchs, qui ne nous apportent pas beaucoup.

Qui plus est, les joueurs ont ensuite leur soirée pour prendre un repas à une heure décente et ils peuvent profiter par la suite de bonnes nuits de sommeil. »

Séjour crucial

Le Canadien disputera ses cinq prochains matchs à la maison.

Après la visite des Devils et celle des Oilers d’Edmonton, dimanche, l’équipe montréalaise accueillera les Ducks d’Anaheim (mardi), les Jets de Winnipeg (jeudi) et les Maple Leafs de Toronto (samedi), avant de reprendre la route pour trois rencontres.

« Ce qui change dans les 31 derniers matchs de la saison, a raconté Julien, c’est que bon nombre d’équipes se battent [comme le CH] pour une place en séries éliminatoires. Il faut réaliser que le niveau de jeu va monter d’un cran.

Moi, j’ai confiance en mes joueurs. Ils ont hâte d’atteindre leur premier objectif, soit de se qualifier pour les séries.

Et ça doit commencer par deux... victoires en fin de semaine, devant nos partisans. »

Shaw impatient

Fier de pouvoir enfiler son uniforme « avec contacts » pour la première fois, Andrew Shaw n’a pas caché sa bonne humeur quand il s’est entraîné vendredi. On l’a vu s’amuser à narguer ses coéquipiers à maintes reprises sur la patinoire.

Son retour au sein de la formation est imminent, certes, mais il devra néanmoins faire l’impasse sur les deux rencontres de la fin de semaine.

Blessé au cou le 31 décembre contre les Stars de Dallas, l’attaquant du CH a indiqué dans le vestiaire souhaiter effectuer sa rentrée mardi.

« La décision ne lui revient pas, ni à lui ni à moi, a toutefois fait savoir Julien. Il est prématuré de dire qu’il reviendra mardi. Je m’en remets à notre personnel médical, qui aura le dernier mot. Il faut prendre toutes les précautions dans son cas. »

On connaît l’historique de Shaw, qui n’a pas nié avoir connu une autre frayeur.

« C’est certain que j’ai eu peur, a-t-il souligné. J’ai ressenti des symptômes d’une commotion cérébrale [une autre] et on n’a pris aucun risque. Je veux revenir en santé et je me sens très bien. Mon rôle est d’aider cette équipe à participer aux séries éliminatoires. »

Julien, lui, sera très heureux de pouvoir compter sur la contribution de Shaw qui, avant de tomber au combat, montrait une fiche de 22 points en 25 matchs lorsque jumelé principalement à Jonathan Drouin et Max Domi.

Guérison complète ?

Parlant de blessé, le Canadien a publié vendredi une mise à jour médicale concernant Noah Juulsen, qui est à l’écart du jeu pour une période indéterminée.

Le défenseur du CH a été touché à deux reprises au visage face aux Capitals de Washington le 19 novembre.

« L’organisation prévoit une guérison complète, peut-on lire. Par respect pour le joueur et le processus de guérison, l’équipe n’émettra aucun autre commentaire. »

Certains observateurs, dont l’animateur Ron Fournier, ont émis l’hypothèse, la semaine dernière, que sa blessure à un œil pourrait compromettre sa carrière.