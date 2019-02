Le rappeur Tekashi69 plaide coupable à neuf chefs d’accusation

Celui que l’on connaît aussi sous le nom de 6ix9ine a notamment plaidé coupable à des accusations d’escroquerie, de possession illégale d’arme à feu et de trafic de stupéfiants.

Le site web américain TMZ rapporte que le jeune rappeur aux cheveux multicolores a enregistré son plaidoyer le 23 janvier dernier.

La police fédérale américaine l’avait d’abord inculpé en novembre 2018.

En plus des accusations reliées à la drogue, aux armes et à l’escroquerie, on l’accuse également d’avoir participé à un complot où des actes de meurtre, de vol et d’extortion devaient être commis.

Quant aux stupéfiants ayant fait l’objet d’un trafic par Tekashi69, on mentionne l’héroïne, le fentanyl, les amphétamines et la marijuana.

À l’origine, celui qui s’est connaître avec la pièce Gummo, pouvait être passible d’emprisonnement à perpétuité, mais il est possible que son plaidoyer de culpabilité fasse en sorte que la sentence soit réduite.