Les 10 « twins » les plus célèbres d’Instagram que tu dois suivre dès maintenant

C'est toujours plaisant de suivre des gens qu'on aime sur Instagram, mais c'est encore mieux quand ils sont deux pour le prix d'un!

Parce qu'Hollywood et notre star-système québécois sont remplis de «twins» qu'on adore, on voulait vous partager nos duos favoris.

Voici donc nos 10 paires de jumeaux et jumelles préfs:

1. Cole et Dylan Sprouse

On les connaît pour La Vie de Palace de Zack et Cody, l’émission légendaire dans laquelle Cole et Dylan jouaient quand ils avaient 13 ans.

Aujourd’hui, Cole est bien sur Jughead dans Riverdale, mais il est aussi un excellent photographe.

Dylan est toujours acteur, et il est aussi le copain de la mannequin Barbara Palvin.

2. Eugénie et Béatrice Bouchard

Jumelles, mais pas identiques, Eugénie et Béatrice sont rarement vues ensemble.

L’une est une joueuse de tennis professionnelle, l’autre est influenceuse, mais les deux sont magnifiques.

3. Ethan et Grayson Dolan

Les «Dolan Twins» sont aujourd'hui des Youtubeurs, mais leur carrière avait débuté sur Vine.

Ils font du contenu humoristique et sont souvent vus avec d’autres influenceurs comme James Charles et Emma Chamberland.

4. Mary-Kate et Ashley Olsen

Après avoir été découvertes dans le rôle de Michelle Tanner dans le sitcom Full House, les jumelles Olsen ont tout simplement dominé les années 90.

Aujourd’hui, elles sont designers de mode et elles vivent une vie loin des projecteurs.

5. Cailli et Sam Beckerman

Cailli et Sam Beckerman sont deux jumelles blogueuses de Toronto.

Elles sont connues pour leur style incroyable qui leur ont valu des collaborations avec H&M, Marc Jacobs et Versace, mais aussi pour leur sens de l’humour aiguisé.

6. Carolane et Josiane Stratis

Les jumelles de la mode du Québec, les Stratis sont clairement nos Beckerman.

Josiane et Carolane ont fondé Ton Petit Look, TPL Moms, et sont derrière plusieurs autres projets inspirants.

7. Max & Mat Nantais

Ceux qu’on a connus dans la télé-réalité XOXO sont clairement fusionnels.

Ils ont les mêmes tatouages! Faut le faire.

8. Tegan et Sara Quin

Tegan et Sara sont le duo de jumelles derrière le groupe musical du même nom.

Elles sont connues pour leur musique indie, leur importance au sein de la communauté LGBT et aussi pour la chanson Everything is Awesome dans le film The Lego Movie.

9. Max et Charlie Carver

Les jumeaux sont tous les deux des acteurs depuis un moment déjà, mais c’est vraiment dans la série Teen Wolf qu’on a appris à les connaître.

Depuis, Max fait quelques rôles de temps en temps, et Charlie a obtenu l’un des rôles principaux dans la comédie musicale Boys Band sur Broadway.

10. Laurent et Larry Bourgeois

Les deux danseurs très talentueux ont gagné le coeur des Québécois dans l’émission à succès Révolution.

Ils ont aussi dansé pour Jay-Z et Beyoncé, Le Cirque du Soleil et Missy Elliot.

