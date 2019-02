Meurtre par compassion: Il dit avoir tout sacrifié pour soigner sa femme malade

Le Montréalais accusé d’avoir tué par compassion sa femme atteinte d’Alzheimer a livré un poignant témoignage vendredi en racontant sa détresse tout au long de l’accompagnement de sa femme malade.

« Je ne voyais plus personne, j’étais épuisé, je ne dormais pas beaucoup parce que ma femme avait des besoins de plus en plus importants », a expliqué Michel Cadotte, vendredi au palais de justice de Montréal.

Cadotte, 57 ans, est accusé du meurtre au deuxième degré de sa femme Jocelyne Lizotte, le 20 février 2017 dans le CHSLD du Centre-Sud, un an après s’être fait refuser l’aide médicale à mourir.

Mais pour ses avocats Nicolas Welt et Elfriede Duclervil, l’état mental de l’accusé ne justifie pas une telle condamnation.

« Il a été poussé au bout de ses ressources », avait expliqué Me Welt dans sa déclaration d’ouverture.

Lors de son témoignage, M. Cadotte a expliqué avoir rencontré Mme Lizotte en 1997. Le coup de foudre a été immédiat et ils se sont mariés l’année suivante.

Descente aux enfers

Le couple filait le parfait bonheur, jusqu’en 2008, où les premiers symptômes de l’Alzheimer sont apparus.

S’en est suivi une longue descente aux enfers. L’état de sa femme s’est rapidement dégradé au point où elle a perdu toute son autonomie. Mais pour Cadotte, sa femme était sa priorité, bien plus que son travail qu’il a perdu, sa santé et ses finances.

Jusqu’à la fin

Et même si elle ne reconnaissait plus personne, il continuait d’en prendre soin en lui coupant les cheveux, en lavant son linge au CHSLD ou encore en la nourrissant. Il avait été jusqu’à suivre des cours de préposé aux bénéficiaires pour bien l’aider et ainsi « maintenir sa dignité ».

Mais s’il était patient et attentionné devant sa femme, c’était une tout autre histoire une fois seul.

« J’arrivais chez nous et je pleurais, je me saoulais », a-t-il dit au jury.

Son témoignage se poursuivra lundi. Un psychiatre et un psychologue seront ensuite appelés à la barre.