Mur antibruit sur Laurentienne: des travaux de nuit jusqu’à la fin septembre

Les travaux pour prolonger de deux kilomètres le mur antibruit sur l’autoroute Laurentienne vont se dérouler le soir, la nuit et la fin de semaine, entre le 3 février et le 28 septembre.

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un sommaire décisionnel publié jeudi par la Ville de Québec. Ce chantier du ministère des Transports du Québec (MTQ) a lieu entre les boulevards de l’Atrium et Jean-Talon Ouest.

Des travaux d’excavation, de forage des pieux, de montage d’acier et de mise en place de panneaux sont donc autorisés en soirée «pour accélérer la réalisation du chantier et limiter les impacts sur la circulation», lit-on. Initialement, le chantier aurait dû se terminer au printemps – et non pas à l’automne – 2019.

Le MTQ «prendra en charge les plaintes des citoyens relativement au bruit pendant les heures autorisées. Des seuils à respecter pour le bruit sont prévus et un système de suivi sonore en chantier sera mis en place», explique-t-on.

Début 2018, les 1350 résidents qui demandaient réparation pour les inconvénients subis par le bruit provenant de l’autoroute Laurentienne se sont vus refuser la possibilité d'intenter un recours collectif.