Noah Centineo joue dans un clip de «Wallows», le groupe de Dylan Minnette

Dylan Minnette de 13 Reasons Why a choisi Noah Centineo de To All the Boys I've Loved Before pour tenir la vedette du tout dernier clip de son groupe.

Wallows est l'excellent band de rock indépendant de Dylan Minnette qui joue Clay dans 13 Reasons Why.

Eh oui, en plus d'être un excellent acteur, Dylan est aussi un musicien hors pair.

Leur style fait un peu penser à celui des années 80, et cela se sent aussi dans leurs vidéoclips.

Pour leur nouvelle chanson, Are You Bored Yet, le groupe a fait appel à un autre de nos acteurs favoris, Noah Centineo!

Il en est à son deuxième vidéoclip en peu de temps ce cher Noah.

Le clip montre Dylan qui fait du karaoké devant une foule qui s'ennuie royalement.

On vous laisse la surprise du rôle que Noah tient. Voyez le clip ici:

On adore le look, et la chanson!

