Nouveau fonds: l'École nationale de l'humour s'associe à Netflix

Souhaitant contribuer au développement de comédies de fiction à la télé et au cinéma, l'École nationale de l'humour (ÉNH) s'est une fois de plus associée à Netflix. Avec le soutien de la plateforme, l'institution dirigée et fondée par Louise Richer a créé le fonds ÉNH-Netflix visant à épauler les scénaristes québécois qui en sont à une première œuvre.

Quatre projets en français seront développés chaque année pendant trois ans, pour un total de 12 nouvelles œuvres, que ce soit au grand ou au petit écran.

Tout scénariste qui en est à ses premières armes doit être affilié à un producteur reconnu pour tenter leur chance. Les auteurs ont jusqu'au 29 mars afin de soumettre des projets. La sélection sera connue le 23 avril.

Les détails concernant les dépôts et les candidatures se trouvent au enh.qc.ca/fonds-enh-netflix.

La création de ce fonds perpétue la collaboration entre l'ÉNH et Netflix dont l'annonce d'un partenariat pour des conférences publiques, des classes de maître, du perfectionnement en scénarisation de comédies à la télé et du mentorat a été annoncé en mai dernier.

Ce n'est pas non plus la première fois que Netflix s'intéresse à l'humour d'ici. Depuis le début de l'année, des prestations de Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey sont contenues dans la production «Humoristes du monde».