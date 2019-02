On sait maintenant qui interprétera David Bowie dans son film biographique

Il a joué un génie de la science dans Genius sur National Geographic où il interprétait le rôle du jeune Albert Einstein. Il jouera prochainement un autre génie, mais de la musique cette fois-ci: David Bowie. Baptisé «Stardust», le long-métrage reviendra sur la vie de l’icône de la chanson en retraçant l’histoire de Ziggy Stardust, l’alter ego de David Bowie.

Le tournage devrait être lancé en juin 2019, précise la presse américaine.

Après Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), c’est au tour de David Bowie de débarquer sur le grand écran.

D’après les médias américains, le chanteur mythique sera incarné à l’écran par Johnny Flynn, un acteur, mais également musicien et chanteur.

Connu pour avoir joué l’un des rôles principaux de la série Lovesick sur Netflix, Johnny Flynn donnera la réplique à Jena Malone (Hunger Games La révolte) et Marc Maron (GLOW, Easy), annoncés au casting du projet.

L’intrigue suivra la vie de David Bowie jusqu’à son ascension dans le milieu de la musique.

Le film retracera sa première visite en Amérique en 1971 qui l’a largement inspiré à créer son alter ego devenu culte, Ziggy Stardust.

Derrière la caméra, Gabriel Range (I Am Slave) signera la réalisation d’après le scénario de Christopher Bell (The Last Czars).

Le tournage devrait, quant à lui, débuter en juin 2019. Le réalisateur portera également la casquette de producteur aux côtés de Paul Van Carter et de Nick Taussig.

Aussi à venir: un film sur Céline Dion!

David Bowie ne sera pas le seul artiste dont la vie sera portée prochainement au grand écran.

Les studios Gaumont préparent un biopic de la star Céline Dion, avec Valérie Lemercier devant et derrière la caméra.

Des films sur Amy Winehouse et Janis Joplin sont également en préparation.

Johnny Flynn n’interprétera pas pour la première fois un personnage historique puisque l’acteur était déjà rentré dans la peau d’Albert Einstein dans la série de National Geographic Genius en 2017.

Révélé dans la série Lovesick sur Netflix, le Britannique se construit doucement une carrière entre la télévision et le cinéma.