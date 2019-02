[PODCAST] Analyses et prédictions finales en vue du 53e Super Bowl dans La Zone payante

Et voilà, nous y sommes! L'ultime match entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de Los Angeles n'est qu'à quelques heures d'être joué! Il est bien sûr temps, pour les experts de La Zone payante, de se prononcer sur l'issue finale du match.

Pour bien faire, il n'y a pas d'unanimité autour de la table. Un des trois coanimateurs a choisi les Rams pour battre les hommes de Bill Belichick et de Tom Brady! Lequel? Il va falloir écouter pour le savoir!

Le journaliste Stéphane Cadorette est sur le terrain en direct d'Atlanta et nous parle aussi de sa semaine de couverture pour Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal. À l'animation, Matthieu Boivin, en compagnie de l'analyste des matchs du Rouge et Or football Jean Carrier.

Merci d'être à l'écoute et bon match dimanche soir!