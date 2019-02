Premier jeu blanc pour Pagliarulo

Devant quelques-uns des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe, les Remparts de Québec ont profité de l’occasion pour signer une troisième victoire consécutive pour seulement la deuxième fois de la saison en battant vendredi les Sea Dogs de Saint John par la marque de 1-0.

Anthony Pagliarulo a signé son premier jeu blanc en carrière en stoppant les 16 tirs dirigés en sa direction. Une seconde après que les Sea Dogs eurent terminé de purger une pénalité, Andrew Coxhead a inscrit le seul but du match en profitant d’une passe parfaite de Matthew Grouchy.

«Anthony a été très, très bon, a mentionné l’entraîneur-chef Patrick Roy dont la troupe accueillera l’Océanic de Rimouski cet après-midi. On a connu un départ plus lent ce que je prévoyais, mais nous avons bien contrôlé la rondelle, notamment en 3e où les Sea Dogs n’ont obtenu que deux tirs au but. Nous avons obtenu de bonnes chances de marquer, mais nous n’avons pas été en mesure de prendre des tirs de qualité. On doit être meilleur dans cet aspect.»

Pagliarulo rendait crédit à ses coéquipiers, lui qui a réussi son meilleur arrêt en fin de 2e période en sortant la mitaine sur un tir de Robbie Burt. «C’est toujours le fun de mettre de la moutarde un peu, a imagé le portier de 18 ans qui a conservé la rondelle en souvenir. Ce fut mon seul gros arrêt. Les gars ont super bien joué devant moi en bloquant plusieurs tirs.»

Coxhead a aimé la prestation de l’équipe dans les 40 dernières minutes. «On s’est réveillé et on s’est assuré de remporter un 3e match consécutif en protégeant notre avance, a-t-il souligné. On se sent bien d’avoir gagné un 3e match de suite. Quant à mon but, ce fut très facile. Grouchy m’a fait un cadeau en me servant une passe parfaite.»

Dans le camp adverse, Josh Dixon n’avait rien à reprocher à ses ouailles. «On a joué, jeudi, dans un match qui s’est rendu en prolongation; on mise sur six joueurs de 16 ans et on a tenu à une équipe plus expérimentée, a raconté le pilote des Sea Dogs. Nous avons été la meilleure équipe en première période. Nous avons raté une belle chance de marquer le premier but en ne profitant d’un avantage numérique de quatre minutes en début de 2e période, mais je suis fier de l’effort des gars.»