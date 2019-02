Super Bowl LIII: Prodiges de la Géorgie

ATLANTA | Mais qu’est-ce qu’il y a donc dans l’eau de la Géorgie ? À moins que ce soit plutôt dans les fameuses pêches de l’endroit ? Toujours est-il que l’université au programme de football renommé s’est établie comme une fabrique de porteurs de ballon depuis longtemps. Au point où deux d’entre eux, Todd Gurley et Sony Michel, s’affronteront dimanche au Super Bowl, après avoir évolué ensemble.

Terrell Davis, Garrison Hearst, Rodney Hampton, Herschel Walker... La liste de demis offensifs qui ont brillé dans la NFL après leur passage universitaire chez les Bulldogs de Georgia est éloquente. Et c’est sans même parler des prototypes plus récents que sont Gurley, Michel et Nick Chubb (Browns), qui ont été coéquipiers au sein du décoré programme.

Cette semaine, deux membres distingués du trio infernal se retrouvent à Atlanta, au cœur de l’État où leur carrière a pris envol.

Gurley fait sa marque avec les Rams depuis 2015, ayant amassé 4547 verges au sol et 1883 par la passe. Dans l’autre coin de l’arène, chez les Patriots, Michel a fait solide impression cet automne à sa saison recrue, amassant 931 verges par la course en 13 parties.

Drôles de retrouvailles

En 2014, ils étaient du même côté de la clôture et Michel a brillamment pris le relais de Gurley quand celui-ci a été freiné par une suspension et une blessure au genou. Les revoilà sur le même terrain, avec des aspirations à l’opposé.

« C’est un superbe feeling d’être de retour ici, en Géorgie, mais je ne veux pas lui parler ! » a lancé Gurley au sujet de celui qui est demeuré un bon ami.

« C’est sûr que j’ai hâte de le voir après le match dimanche. C’est spécial de nous retrouver les deux ici. Je suis super excité pour lui. On a représenté cet État ensemble et on se retrouve à la maison tous les deux pour la première fois au Super Bowl. C’est pas mal cool ! Je n’aurais jamais pu imaginer ça », a-t-il enchaîné.

Le maître et l’élève

Les retrouvailles s’avèrent aussi l’occasion pour Gurley, qui fait office de grand frère, de lancer quelques pointes sympathiques à son « élève ». Si l’on se fie à sa version des faits, il a « tout appris » à Michel.

« Lorsqu’il s’est pointé sur le campus, il ne savait rien faire. Ni courir, ni attraper le ballon ! » s’est remémoré, moqueur, la vedette des Rams.

Loin de se vexer lorsqu’on l’a mis au parfum des propos de son ancien mentor, Michel a plutôt acquiescé.

« C’est vrai qu’il m’a tout montré. Surtout pour ce qui est de réussir des jeux explosifs. Et je n’y arrive pas tout à fait encore. Mais si on gagne, je ne lui dois rien. Il avait juste à ne rien m’enseigner ! » a-t-il répondu.

En mission

Maintenant que les deux larrons en sont à leur première présence au Super Bowl, ils sont à même d’apprécier ce que leur formation en Géorgie leur a apporté.

« C’est là qu’on a appris comment se comporter et comment produire avec constance. C’est là qu’on a appris la valeur du travail pour atteindre nos objectifs. Être au Super Bowl, c’est un rêve qui se réalise après beaucoup d’efforts. Tout ce que je souhaite aller chercher est maintenant tout juste devant moi », a expliqué Michel.

Pour l’emporter, son vis-à-vis Gurley sait pertinemment que la défensive des Rams devra embouteiller Michel. Et il ne peut s’empêcher une dernière petite flèche à cet effet.

« J’espère que tout ce que je lui ai enseigné, il ne l’appliquera pas dimanche. Il doit jouer comme il jouait avant que je lui apprenne comment ça marche ! », a-t-il souri.

Terrell Davis fier de sa relève

À titre d’illustre membre du Temple de la renommée du football, Terrell Davis veille sur Sony Michel et Todd Gurley, qu’il considère fièrement comme sa digne relève.

Rencontré cette semaine, celui qui est aujourd’hui analyste sur les ondes de NFL Network ne tarit pas d’éloges à l’endroit des deux produits de son alma mater.

Même s’il n’a pas forcément fait la pluie et le beau temps à l’Université Georgia, de 1992 à 1994, avec une récolte de 1657 verges au sol en trois saisons, Davis est ensuite devenu l’un des meilleurs choix de sixième ronde de tous les temps, avec les Broncos.

Il les a guidés vers deux conquêtes du Super Bowl, héritant même du titre du joueur le plus utile du match à la 32e édition de l’événement. Le fait de voir deux anciens des Bulldogs s’affronter au match ultime le réjouit.

« Je veux toujours voir les joueurs de mon programme percer dans la NFL. Quand ils réussissent, j’en suis tellement fier. Sony prend part au Super Bowl à sa première année, ce qui est incroyable. Quant à Todd, il faut se rappeler à quel point les Rams étaient horribles quand il est arrivé avec l’équipe. Il a dû vivre le processus jusqu’à ce que cette équipe cogne enfin à la porte », s’est-il extasié, en entrevue avec Le Journal.

Un équilibre à trouver

Davis assure qu’il entrera en contact avec les deux porteurs qu’il connaît déjà très bien. Son expérience sous les projecteurs du monde entier au Super Bowl pourrait aider leur cause.

« J’aimerais leur rappeler qu’il doit y avoir un équilibre entre le fait d’être surexcité ou trop relaxe à l’approche du Super Bowl. Il faut rester concentré, mais tout de même s’accorder quelques moments de liberté. Sinon, tout devient trop rigide », a-t-il fait valoir.

Quant à savoir s’il y a un ingrédient secret dans l’eau ou la nourriture en Géorgie pour façonner tant de bons porteurs, Davis a amené son grain de sel.

« Peu importe ce que c’est, il faut continuer d’en servir ! » a lancé l’auteur d’une saison de 2008 verges au sol, en 1998, avec les Broncos.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Sony Michel est devenu le premier porteur recrue à inscrire cinq touchés au sol en séries et le premier joueur à en faire autant depuis Terrell Davis, en 1997.

Depuis 2015, Todd Gurley a inscrit 46 touchés au sol, un sommet dans la NFL sur cette période. Les Rams sont 11-0 cette saison quand il court 15 fois ou plus.

Todd Gurley

Photo AFP

En carrière à Georgia (30 matchs)

Au sol

510 Portées

3 285 Verges

36 Touchés

Par les airs

65 Passes captées

615 Verges

6 Touchés

NFL 2018-19 (séries incluses)

Au sol

276 Portées

1 376 Verges

9 Touchés

Par les airs

62 Passes captées

586 Verges

4 Touchés

Sony Michel

Photo AFP

En carrière à Georgia (47 matchs)

Au sol

590 Portées

3613 Verges

33 Touchés

Par les airs

64 Passes captées

621 Verges

6 Touchés

NFL 2018-19 (séries incluses)

Au sol

262 Portées

1 173 Verges

11 Touchés

Par les airs

8 Passes captées

59 Verges

0 Touchés

Assez parlé !

ATLANTA | Après quatre jours de longues séances avec les milliers de journalistes accrédités pour couvrir le Super Bowl, les joueurs ont maintenant congé de devoirs d’ici la fin du match. Et il était grand temps ! À ce stade-ci de la semaine, les joueurs deviennent pour la plupart blasés de répondre à des questions. Si certains, comme Jared Goff le disait hier, semblent avoir légitimement apprécié l’exercice obligatoire qui se veut la rançon de la gloire au Super Bowl, d’autres auraient visiblement préféré gérer un refoulement d’égout ! Hier, un hurluberlu s’est même interposé durant la conférence de presse de Tom Brady, en lui chantant, accompagné de son ukulélé, We Are the Champions. Brady s’est montré amusé, mais le loustic a été gentiment expulsé !

Controverse sur la mi-temps

Pour la première fois cette année, une odeur de controverse règne autour du spectacle de la mi-temps. Au point où l’habituelle conférence de presse hyper courue du jeudi qui met en vedette les artistes impliqués n’a pas eu lieu. Le groupe Maroon 5 a accepté de livrer la performance qui fait souvent autant jaser que le match du Super Bowl. Cette année, plusieurs artistes auraient été pressentis pour participer au spectacle et auraient refusé en guise de protestation contre les inégalités sociales, un débat qui a marqué la NFL dans les dernières années depuis les prises de position de Colin Kaepernick. Certains grands médias américains ont même conclu que l’envergure du spectacle de la mi-temps ne sera plus jamais la même. Le commissaire Roger Goodell a répondu que la ligue n’est pas inquiète avec « le talent et la diversité dans le bassin d’artistes disponibles ».

Bijou de stade

La NFL a mis 19 ans avant de ramener le Super Bowl à Atlanta, et c’est grâce au tout nouveau Mercedes-Benz Stadium, ouvert en 2017, que l’événement monstre est de retour en ville cette année. Le stade au look éclaté, dont le toit formé de huit panneaux motorisés peut s’ouvrir en 12 minutes, a été construit au coût de 1,5 milliard. Dans les 15 dernières années, la NFL a offert le Super Bowl à neuf villes qui se sont dotées d’un nouveau stade, comme quoi c’est devenu la norme. À Atlanta, les stades et arénas ont été construits ou largement rénovés, au point où 2,4 milliards ont été investis sur ces infrastructures dans les 22 derniers mois.