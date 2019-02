Propos sur les musulmans et l’islamophobie: la mairesse suppléante de Gatineau sera remplacée

GATINEAU | La conseillère municipale et mairesse suppléante de Gatineau, Nathalie Lemieux, sera vraisemblablement démise de ses fonctions en raison des propos qu’elle a tenus vendredi au sujet des musulmans.

C’est ce qu’a annoncé le maire de la municipalité, Maxime Pedneaud-Jobin, visiblement irrité par la sortie de sa mairesse suppléante.

Dans un article publié par le quotidien «Le Droit», dans la journée, vendredi, Mme Lemieux salue la décision du premier ministre François Legault de ne pas décréter de journée contre l’islamophobie, ajoutant qu’il s’agit d’un problème inventé par Justin Trudeau et son gouvernement.

Selon elle, peut-on aussi lire dans l’article, «quand un peuple veut s’intégrer, il s’intègre et ce peuple ne s’intègre pas».

En fin de journée, le maire Pedneaud-Jobin, le maire de la municipalité, a réagi avec vigueur.

«Depuis plusieurs années, en particulier depuis la tuerie de la Mosquée de Québec, j’ai travaillé pour favoriser le vivre-ensemble à Gatineau, a-t-il déclaré sur sa page Facebook. Pour moi, les propos de Mme Lemieux vont très exactement dans le sens contraire. [...] Non seulement je me dissocie complètement et je dénonce les propos de la conseillère, mais je crois aussi qu’elle ne peut plus parler en mon nom.»

Il a mentionné qu’il demandera au conseil municipal «de nommer une autre personne dans le poste de mairesse suppléante».

«Je tiens à ce que toutes les personnes qui sont mobilisées pour le vivre-ensemble sachent que la Ville continuera d’avoir une approche respectueuse et nuancée, pour favoriser le dialogue», a-t-il ajouté.