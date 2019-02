Publicité appelant au boycott de GM: le syndicat Unifor est mis en demeure

TORONTO – General Motors du Canada somme le syndicat Unifor et son président, Jerry Dias, d’arrêter immédiatement la diffusion d’une publicité qui circule sur internet invitant les Canadiens à boycotter ses produits.

La vidéo de 32 secondes du syndicat doit être diffusée officiellement pendant le Super Bowl dimanche dans le cadre d’une campagne de boycottage du syndicat envers les véhicules de GM construits au Mexique, mais circule déjà sur le web. Unifor, qui ne digère pas la fermeture de l’usine de GM à Oshawa annoncée récemment, accuse le constructeur automobile de réduire sa fabrication canadienne et américaine tout en augmentant sa production au Mexique.

Dans une lettre, les avocats de General Motors du Canada, au cabinet Gowling WLG, à Toronto, soutiennent que la publicité «contient plusieurs déclarations sciemment fausses et trompeuses» au sujet de l’aide financière fournie par le gouvernement du Canada à GM.

«La publicité énonce que le gouvernement canadien a «donné» 10,8 milliards $ à GM et que ce dernier a démontré une «cupidité» méprisable, peut-on lire dans la lettre datée de vendredi obtenue par l’Agence QMI. Ces déclarations sont non seulement fausses, mais visent aussi à tromper les consommateurs canadiens et à ternir la réputation de GM auprès d'eux.»

Les avocats de GM expliquent dans leur mise en demeure qu’il y a plusieurs années, le gouvernement canadien a aidé GM «sous la forme d’un prêt portant intérêt» et que «ce prêt a été entièrement remboursé avec intérêts».

La lettre mentionne aussi, entre autres, qu’il est faux de dire que chaque consommateur au Canada a donné 300 $ à GM, comme il est mentionné dans la vidéo.

«La publication de la publicité par Unifor a causé - et si elle n’est pas immédiatement retirée, continuera de causer - des dommages substantiels et irréparables à GM et à ses entités apparentées au Canada et à l’étranger», peut-on lire dans la missive.

Les avocats, au nom de leur client, exigent du syndicat qu’il retire au plus tard ce samedi à 14 h «toutes les copies de la publicité de tout média accessible au public» et qu’il cesse toute communication de la publicité et des déclarations qui y sont contenues, à défaut de quoi le constructeur automobile entreprendrait tout recours légal jugé opportun.

GM n’écarte pas la possibilité de demander une injonction ni celle de poursuivre le syndicat pour récupérer toute perte ou tout dommage que cette publicité pourra avoir entraînés.