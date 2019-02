Quand ton passé ruine ta vie

La lettre de « Punching bag Charlie » qui racontait ce que ses parents lui avaient fait endurer comme corrections physiques pendant son enfance ne m’a pas surprise. Pas plus que devant les bleus qu’il arborait, personne ne se soit inquiété. À cette époque, la violence parentale était monnaie courante. Mais le fait que ça lui ait enlevé toute envie d’avoir un enfant de peur de reproduire le pattern, ça c’est triste ! Pire encore, que rendu à la cinquantaine, il soit resté aussi dur avec lui-même que ses parents l’avaient été envers lui.

Charlie fut blessé dans son corps comme plusieurs autres enfants. Mais combien de parents ont fait pareil en ruinant psychologiquement la vie des leurs ? Combien de parents ont empêché et empêchent encore leurs enfants de parler ? Ces parents sont les pires ennemis de leurs enfants, et souvent sans en être conscients.

Si vous voulez mon avis, il devrait y avoir des tests obligatoires qu’on ferait passer aux adultes qui veulent avoir des enfants, de manière à déterminer s’ils sont aptes à le faire. Honnêtement Louise, tout le monde aime entendre un enfant gazouiller, mais qui aime véritablement l’entendre brailler, pleurnicher, regimber ? Finalement, plusieurs adultes ont les qualités requises, mais de nombreux autres en ont beaucoup moins, et certains autres encore, pas du tout !

Les parents donnent trop ou pas assez à leurs enfants. Mais comme dans n’importe quel domaine, le juste milieu est si difficile à attein­dre. Si chacun parvenait au moins à faire fi des tares qu’on lui a imprimées dans le cerveau pour redevenir libre de toute mauvaise influence et croire en soi et en ses capacités. Ce serait déjà mieux pour les enfants du futur.

Ginette

Si on veut continuer à vivre dans une société libre et démocratique, on doit respecter les droits fondamentaux de tout le monde, même s’il y a risque de perpétuer certains comportements répréhensibles, mais si fondamentalement humains. Imaginez une société qui aurait remis entre les mains de l’État le droit de vérifier la totalité de leurs actes, dont le contrôle des naissances ? Je préfère ne pas penser aux dérives possibles. Pensez juste à ce qui s’est passé en Allemagne durant la dernière guerre mondiale. Par contre, je verrais d’un très bon œil un système scolaire qui formerait des citoyens de demain et non pas juste des travailleurs de demain. Cela, en redonnant leurs lettres de noblesse aux cours de civisme, et pourquoi pas en introduisant des cours d’apprentissage à la parentalité ?