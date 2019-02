Qui donner en échange d’Artemi Panarin?

Armand, le propriétaire de mon dépanneur préféré, est un partisan du Canadien.

Un vrai de vrai, je vous l’assure.

Est-il besoin de vous préciser qu’il sourit à pleines dents présentement, surtout après une année de frustration qui, chaque jour, lui faisait monter la moutarde au nez.

Mais c’est du passé.

Cette saison, monsieur Armand est heureux. Il ne prévoyait pas des résultats aussi intéressants et, maintenant, il voit déjà le Tricolore participant au tournoi printanier. Non seulement c’est cool, c’est également bon pour le business. Et n’allez pas le contredire : pour lui, les séries éliminatoires, c’est dans le sac.

Il voit grand.

Tenez, hier, il me demande comme ça, à brûle-pourpoint : « Dites-moi, c’est quoi le prix à payer pour le p’tit Panarin. Il est bon en jupiter ! »

« Euh... »

« Non, mais, ne croyez-vous pas qu’il pourrait nous mener loin, le p’tit gars ? »

« Sans doute, monsieur Armand. C’est certain qu’Artemi Panarin est un joueur spectaculaire, un joueur d’élite, mais encore faut-il songer à la facture. Vous connaissez ça des factures, vous, monsieur Armand. »

« Qu’est-ce que vous voulez dire ? »

« Rien du tout, une réflexion comme ça. Donc, revenons à Panarin parce que vous piquez ma curiosité... »

« Marc Bergevin, il va faire quelque chose, j’espère. »

« Ça, c’est une autre histoire, monsieur Armand... »

« Mais Panarin, ça doit sûrement l’intéresser. »

« Sûrement, comme la plupart des directeurs généraux de la ligue. »

« Qui pourrait intéresser son équipe ? Comment elle s’appelle déjà ? »

« Les Blue Jackets, monsieur Armand. »

« Ouais, c’est ça, y a-t-il un joueur chez le Canadien qui pourrait les intéresser ? »

« Si vous étiez Jarmo Kekalainen... »

« Qui ? Comment vous dites ça ? »

« Kekalainen. Donc, si vous étiez dans ses souliers, quel joueur demanderiez-vous en retour de Panarin, le p’tit gars que vous aimez beaucoup ? »

« Euh... laissez-moi réfléchir un instant. C’est vrai que pour obtenir un bon joueur, vous devez payer le gros prix. Euh...

« Pas facile monsieur Armand, n’est-ce pas ? »

« Moi, je lui offrirais... attendez. »

« Vous ne devez pas hésiter parce que Kekalainen va s’interroger sur le sérieux que vous portez au dossier. »

« Ouais... pas facile. Sont bons nos joueurs. »

« D’accord, mais quel est le prix ? »

« Vous, qui croyez-vous serait le joueur ciblé par votre gars, comment il s’appelle encore. »

« Kekalainen. »

« Qui pourrait l’intéresser ? »

« Sûrement pas Shea Weber, il a un contrat de plusieurs années, il n’est plus jeune, et les Blue Jackets ont un défenseur droitier de haut niveau, Seth Jones. Jonathan Drouin ? C’est insuffisant. Drouin, Lehkonen, un choix de premier tour, pourquoi pas Andrew Shaw. »

« Ouais, c’est trop. »

« Okay, alors si je suis Kekalainen, monsieur Armand, je tente le grand coup. Je passe dans le beurre ou je frappe la balle de l’autre côté de la clôture au champ centre. »

« Qui ? »

« Je suis Kekalainen, je lui propose un nom : Carey Price. »

« Oubliez ça et, au fait, vous me devez 21,15 $. Carey Price, ça ne va pas ou quoi ?

« Quoi, 21,15 $ pour deux boissons gazeuses et un sac de croustilles ? »

« Bon. Donnez-moi 18 $ puisque vous avez été gentil de répondre à mes questions. »

« Merci monsieur Armand. À la prochaine. »

Alors que je me dirige vers la porte, il me lance comme ça.

« Dites-moi, monsieur Yvon, votre gars-là... »

« Kekalainen... »

« C’est ça. Est-il un bon frappeur... »

« Peut-être. Mais Bergevin, j’en suis convaincu, monsieur Armand, est un bon lanceur. »

« Bonjour, monsieur Yvon. »

« Mes salutations, monsieur Armand. »

Conditions gagnantes

Mais comme les gens de la politique le disent souvent, l’important, c’est de regrouper les conditions gagnantes. Pour l’instant, Marc Bergevin est en droit de profiter d’une situation unique.

Son équipe profite d’un repos de plus de 10 jours.

Tous les joueurs sont en bonne santé.

Carey Price, tiens, tiens, est en grande forme.

Depuis la présentation du match des étoiles, les équipes qui pourchassent le Tricolore ont gagné très peu de terrain. Les Bruins ont affronté hier les Flyers de Philadelplhie, l’équipe la plus en évidence dans la Ligue nationale. Les Sabres ont perdu mercredi contre les Stars.

Et, encore plus important, au retour au boulot, le Canadien disputera ses cinq prochains matchs devant son public. Une séquence déterminante, qui dictera à Bergevin ce qu’il devra faire avant le 25 février alors que les équipes compléteront leurs effectifs.

Si le Canadien tire profite de son séjour à domicile, Bergevin optera-t-il pour le statu quo ? Ou à l’inverse, si la situation se corse, devra-t-il profiter des 9 millions $ qu’il a dans ses coffres et trouver un moyen d’améliorer les chances d’obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires ?

Comme monsieur Armand, les attentes des amateurs, inexistantes ou presque en début de saison, sont de plus en plus élevées.