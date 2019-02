Qui mérite d’être aidé financièrement au Québec?

Je comprends la situation expo­sée ce matin par J. Royer dans votre colonne et celle de tous les pauvres et les démunis du Québec qu’il souhaite défendre. Malheureusement, je ne suis pas d’accord quand il accuse les retraités, dont je suis, d’abuser du système. Où pense-t-il que nous la prenons, cette pension de retraité ainsi que les REER accumulés pendant des années que nous décaissons ?

J’aimerais qu’il comprenne que ces revenus ne nous sont pas donnés gratuitement. On a travaillé, comme moi, 40 et même 50 ans pour accumuler le tout. Et il oublie en plus les sacrifices que nous avons faits dans le temps pour mettre cet argent de côté. Personnellement, je me suis sacrifié en me privant de bien des caisses de bière, des bouteilles de vin et des sorties pour ça. Je me la suis gagnée, ma retraite. Alors, que tout le monde fasse pareil.

Un grand travaillant à la retraite

Je comprends votre réaction épidermique. Mais si vous relativisez un peu, vous comprendrez que la bataille pour la survie touchant tout le monde, chacun cherche un responsable à sa situation précaire, et là où il le trouve, il l’accuse, sans réfléchir vraiment.