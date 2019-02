Remorqueurs pressés de dégager la rue

Des citoyens et des commerçants près de l’avenue Myrand dénoncent le zèle de certains remorqueurs qui, lors d’opérations de déneigement, interviennent pour déplacer des voitures alors que la neige n’est pas toujours ramassée avant la fin de la nuit.

La situation a été constatée à quelques reprises, récemment, par un citoyen du secteur Sainte-Foy. Des automobilistes avaient garé leur voiture dans la rue Saint-Jean-Bosco, près de l’avenue Myrand, alors que la lumière clignotante était activée.

À compter de 22 h, les véhicules peuvent être remorqués. Le constat d’infraction pour le stationnement dans la rue et le remorquage est alors de 113 $, selon la Ville.

« La semaine passée, à 22 h 01, deux remorqueuses ont remorqué sans arrêt. Des gens revenaient pour récupérer leur auto et ils croyaient qu’elle avait été volée. On leur a dit qu’ils s’étaient fait remorquer, que la rue allait être déneigée. Mais le lendemain matin, ce n’était pas déneigé », déplore Stéphan Pouleur, qui est membre du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

Cette même situation s’est répétée mercredi. Le remorquage a été fait, mais pas le déneigement.

Le citoyen du secteur comprend la nécessité de remorquer les véhicules en infraction, à la condition que le déneigement se fasse. « Sinon, les gens qui se sont fait remorquer paient pour rien et ceux qui ont déplacé leur véhicule dans un stationnement payant aussi », dit M. Pouleur.

Un commerçant de la rue Myrand affirme en avoir marre de l’exagération des remorqueurs. « C’est un problème et s’il y a des gens qui se sont plaints, vous pouvez les croire. Les remorqueurs ne respectent pas toujours les règles », laisse tomber l’entrepreneur qui a préféré qu’on taise son nom.

« On s’est plaint à la Ville. On fait de la business et eux se mettent à klaxonner vers 22 h et vident les restaurants, les jeudis et vendredis », poursuit-il.

« Imprévisible »

Devant cette critique, la Ville de Québec parle d’une situation difficile à prévoir pour expliquer ce qui a bien pu se produire.

« Il pourrait arriver que l’entrepreneur ne puisse pas se rendre dans l’avenue Myrand avant la fin de la nuit. Dans ce cas, les opérations sont reprises le lendemain. Toutefois, cette situation, bien qu’imprévisible, est marginale », a mentionné la porte-parole Windy Whittom.

Les remorqueurs se doivent de respecter les heures prévues pour le remorquage des voitures lors des opérations de déneigement.

Plaintes en hausse

Par ailleurs, les plaintes pour le déneigement sont en augmentation pour le mois de janvier dans trois des six arrondissements, comparativement à janvier 2018.

À Beauport, cette hausse est de plus de 12 %. Pour la Cité-Limoilou, elle est de 28 % et pour la Haute-Saint-Charles, de 10 %.