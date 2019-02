Scandale de corruption

Selon les registres d’appels obtenus par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Pierre Duhaime a parlé à six reprises à l’ancien directeur général du Centre universitaire de santé McGill, feu Arthur Porter, entre décembre 2009 et mars 2010. À l’époque, SNC-Lavalin était à la tête d’un consortium qui tentait d’obtenir le contrat de construction de 1,3 milliard $ pour le nouvel hôpital. Ces contacts étaient prohibés dans le processus d’appel de propositions. En plus des appels à Porter, Duhaime a parlé à neuf reprises avec un autre dirigeant du CUSM, St. Clair Armitage. Vendredi, il a reconnu avoir fait un appel à Yanai Elbaz, un autre ex-dirigeant du CUSM qui a écopé de 39 mois de prison en décembre.