Signes religieux: le Parti libéral maintient sa position

Après avoir envisagé de revoir sa position, le caucus libéral s’opposera finalement à toute interdiction des signes religieux chez les employés de l’État.

«Le Parti libéral du Québec, c'est le parti des libertés individuelles. La liberté de religion est enchâssée dans la Charte des droits et libertés de la personne, et jamais nous n'allons endosser la position de la CAQ qui souhaite interdire le port des signes religieux chez les employés en position d'autorité», a déclaré le chef intérimaire du parti, Pierre Arcand, jeudi.

Les députés du PLQ avaient profité de leur caucus de deux jours à l’Assemblée nationale, en vue de la rentrée parlementaire, afin de débattre de leur position sur l’interdiction des signes religieux.

Sous le gouvernement de Philippe Couillard, les libéraux avaient toujours refusé d’aller au-delà de l’obligation de donner et recevoir les services de l’État à visage découvert. Mais le nouveau gouvernement de la CAQ doit déposer d’ici quelques semaines un projet de loi qui interdira les signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité, soit les juges, policiers, gardiens de prison et enseignants.

«Nous nous questionnons également sur la manière dont le gouvernement va réussir à faire appliquer cette interdiction, a ajouté Pierre Arcand. Y aura-t-il deux poids, deux mesures entre les écoles publiques et les écoles privées? Entre les employés fédéraux et les employés de l'État québécois? Entre les juges provinciaux et les juges fédéraux?»

Le projet de loi de la CAQ risque de créer de «nombreuses divisions», estime le chef libéral par intérim.

Plus de détails suivront...