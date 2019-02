Super Bowl LIII: les stars s’invitent

À quelques jours du Super Bowl, un constat s’impose : les compagnies qui paient le gros prix pour mousser leurs produits – plus de 5 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes – n’ont pas l’intention de modifier une recette gagnante. Ainsi, de nombreuses stars ont de nouveau été recrutées afin d’attirer l’attention des téléspectateurs qui seront, pour plusieurs, aussi curieux de découvrir la cuvée publicitaire 2019 que de connaître le résultat du match. Voici les vedettes à surveiller dans ces publicités, dont la plupart ont déjà été mises en ligne sur le web.

Cardi B

La nouvelle reine féminine du rap est de retour pour une deuxième année consécutive dans une pub du Super Bowl. Flanquée cette fois de Lil Jon, elle fait une brève, mais scintillante apparition pour appuyer la tirade de Steve Carell, qui explique avec vigueur à un serveur de restaurant qu’un Pepsi à la place d’un Coke, « c’est plus que OK ». La réclame figure déjà parmi les publicités les mieux reçues du Super Bowl LIII.

Backstreet Boys

Ce n’est pas si simple d’exécuter les chorégraphies des Backstreet Boys. Parlez-en au rappeur Chance The Rapper. Après avoir maladroitement tenté sa chance dans deux courtes bandes-annonces, il y parvient finalement à moitié dans la version d’une minute de la publicité de Doritos qui sera diffusée pendant la rencontre. Tout cela au son de I Want It That Way. Avec un album fraîchement sorti et une tournée mondiale cet été, le plus célèbre boys band des années 1990 est bel et bien de retour à l’avant-plan.

Sarah Jessica Parker

Reconnue pour la qualité de ses publicités, la Stella Artois pensait avoir réalisé un coup fumant en ressuscitant les personnages de Carrie Bradshaw (Parker) et du Dude du film The Big Lebowski (Jeff Bridges) et en leur faisant troquer leur drink fétiche respectif pour une Stella. Plusieurs de leurs fans n’ont cependant pas apprécié cette entorse et leur jugement a été si lapidaire que les commentaires sur YouTube ont été désactivés. Certains ont même juré qu’ils ne boiront plus jamais de Stella Artois.

Michael Bublé

Bublé ou Bubly ? Le crooner canadien a choisi son camp et décidé de changer le « y » pour un « é » sur les cannettes de la marque d’eau pétillante, au grand dam d’un épicier impuissant.

Sarah Michelle Gellar

Horreur et produits de beauté ? Cette improbable association se matérialise dans une publicité d’Olay inspirée du cinéma d’épouvante, judicieusement baptisée #killerskin et mettant en vedette Sarah Michelle Gellar, qui s’y connaît en la matière pour avoir tourné dans I Know What You Did Last Summer et Scream 2.

Harrison Ford

Amazon a mis le paquet pour promouvoir sa publicité du Super Bowl. Dans une bande-annonce où se succèdent plusieurs personnalités connues, on peut notamment voir Harrison Ford et Forest Whitaker. Que fera Indiana Jones dans la version finale ?

Zoe Kravitz

L’actrice qui a été dirigée par Jean-Marc Vallée dans Big Little Lies s’adonne à la technique de relaxation ASMR pour nous vanter, en chuchotant, les mérites de la nouvelle Michelob Ultra Pure Gold.

Charlie Sheen

Ne clignez pas des yeux si vous ne voulez pas rater la courte, mais savoureuse présence de Charlie Sheen, en mode autodérision dans la publicité de Planters qui s’est aussi offert les services de l’ex-vedette des Yankees de New York, Alex Rodriguez.

2 Chainz

C’est l’année des rappeurs au Super Bowl. En plus des noms cités plus haut, on retrouve 2 Chainz dans cette réclame de l’application Expensify. Ce n’est pas tout, Ludacris a été embauché par Mercedes-Benz. Sans compter la présence de Big Boi et Travis Scott lors du spectacle de la mi-temps de Maroon 5.

Serena Williams

Après avoir été dominées par les stars masculines au cours des dernières années, les publicités du Super Bowl font une large place aux vedettes féminines. Qui de mieux pour illustrer ce retour du balancier que la joueuse de tennis Serena Williams, qui encourage l’émancipation des femmes dans une campagne de l’application de rencontres Bumble ?