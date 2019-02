Taillefer tout écartillé

Que sa tête me revienne, ou pas, ne justifie pas les doutes que j’entretiens au sujet d’Alexandre Taillefer. Même avant le scandale de Téo, et c’en est un, je n’arrivais pas à saisir cet entrepreneur aussi fantasque qu’omniprésent.

En mai dernier, alors qu’il venait d’accepter la présidence de la campagne libérale, j’écrivais « trop, c’est comme pas assez. Il court partout, se met le nez dans tout, a des opinions sur tout. Tout le temps... Alexandre Taillefer n’est pas un imbécile, mais qu’est-ce qui le fait courir ainsi ? Construire un empire ? Sauver le Québec ou sauver son âme ? »

Qui sait ?

Dans la peau

Pour cet entrepreneur né – il vendait des gugusses par catalogue à 10 ans –, s’enrichir pendant la première bulle internet au début des années 1990, comme il l’a fait avec Intellia, un fournisseur de services pour le commerce électronique, exigeait pif et nerf, mais pas d’extraordinaires habiletés de gestionnaire.

Rappelons que cette fameuse bulle internet a crevé parce que des gens croyaient démodés les profits, mais sans jamais définir ce qui devait remplacer la bonne vieille rentabilité pour financer la croissance normale qui permet à une entreprise de survivre et prospérer, une fois le capital de démarrage envolé.

Mais bon, internet allait changer le monde.

Mais pas tant que ça.

En 2015, Taillefer disait au journal Les Affaires : « Je suis persuadé que l’engagement social va sauver notre génération. Ce que je veux dire, c’est qu’on a la responsabilité de mesurer autre chose que le rendement de l’investissement d’un actionnaire. »

Ce n’est pas complètement faux, mais pas entièrement vrai non plus. Personne ne roule au « kif-kif ».

Sans la dimension des profits qui fait grincer les dents des bien-pensants qui condamnent toute forme de capitalisme, tout finit par s’écrouler.

Parlez-en aux 450 chauffeurs de Téo Taxi licenciés par courriel ou en arrivant au travail le matin. Comme manière de congédier des employés aucunement responsables de la déconfiture de l’entreprise, difficile de faire plus minable.

Investir n’est pas gérer

La preuve que les qualités requises d’un investisseur et celles exigées d’un bon gestionnaire ne se retrouvent pas toujours chez la même personne.

Un gestionnaire-investisseur avisé ne lance pas en même temps une entreprise de taxi nouveau genre en concurrence avec un géant international, Uber, pendant qu’il essaie de ressusciter VOIR, un journal/magazine culturel, et L’actualité, en plus d’écrire des chroniques, faire de la politique et donner de son temps à des organismes culturels d’envergure.

Plus au ras des pâquerettes, je crois que Téo a été sous-capitalisée par ses investisseurs et les défis sous-estimés par ses gestionnaires. Réinventer le taxi dans un petit marché comme le Québec, où Uber avait déjà pris de l’avance, où les autos électriques n’avaient pas encore assez d’autonomie, ressemblait à une mission impossible. Alexandre Taillefer avait-il l’humilité pour comprendre les limites de son bon vouloir ?

En affaires, un mot sépare les dilettantes des gens sérieux. Ce mot est « discipline ». Est-ce de cela dont Téo Taxi et son grand patron auraient fatalement manqué ?