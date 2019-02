Elle est un autre talent prometteur à émerger de la pépinière de musiciens qu’est devenue la ville de Québec. Un an après son ami Hubert Lenoir, qu’elle accompagne en spectacle, Lou-Adriane Cassidy s’apprête à présenter C’est la fin du monde à tous les jours.

Contrairement au Darlène de Lenoir, que personne n’attendait, son album n’arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Ces dernières semaines, il a été étiqueté « album à surveiller en 2019 » chez presque tout ce qui s’écrit à propos de la musique au Québec.

« Je suis vraiment surprise. J’ai sorti une chanson (Ça va ça va, en octobre 2017) et un extrait (Ce qu’il reste, en décembre dernier) de l’album. Déjà autant de réponses positives, je trouve ça vraiment tripant et inattendu », confie la jeune femme de 21 ans, qu’on a vue en juillet dernier, au Festival d’été, en première partie de Jane Birkin.

Photo d’archives, Pascal Huot

Un mélange des goûts de ses parents

Il faut dire qu’elle était en quelque sorte destinée à la musique. Sa maman, Paule-Andrée Cassidy, est chanteuse, et, tout naturellement en grandissant, Lou-Adriane a fréquenté les programmes arts-études avant de tenter sa chance à La Voix et d’arpenter les scènes des concours : Petite-Vallée, Granby et Francouvertes.

De sa mère, elle a hérité de l’inclinaison vers la grande chanson française : Barbara, Vigneault, Brel et compagnie. Papa lui a inculqué son amour de la pop.

« J’ai fait un mélange de tout ça », dit celle qui s’est aussi abreuvée au répertoire québécois à l’adolescence.

Malgré sa génétique favorable, l’idée d’enregistrer elle-même un album est toute récente et ne vient même pas d’elle. C’est Simon Pedneault, un musicien de Québec vu sur scène aux côtés de plusieurs grands noms de la musique québécoise, qui a décrété qu’un tel talent ne devait pas rester silencieux. Au départ, Lou-Adriane souhaitait un album de chansons originales, mais écrites par d’autres. « La survalorisation de tout faire soi-même me gosse », lance-t-elle. C’est ainsi que Stéphanie Boulay, Tire le coyote, Philémon Cimon et Rebecca Leclerc sont apparus dans son décor. Sauf qu’en fin de compte, la majorité des pièces proviennent finalement de la plume, très belle, de Lou-Adriane Cassidy.

« Je crois vraiment au travail d’interprète, mais j’ai quand même fini par en écrire », dit-elle en riant.

Chanter l’amour

Si le titre de l’album – et de la première pièce – se veut un clin d’œil à sa propension à tout dramatiser – « je suis une drama queen », dit-elle avec humour –, le thème principal des dix chansons de l’album de Cassidy est l’amour, sujet éternel s’il en est un. « Ce qui m’intéresse, c’est de prendre un sujet dont tout le monde a parlé et de trouver une nouvelle façon de le dire », répond-elle. Elle convient néanmoins qu’Amours immatures, qui chronique l’amour d’une femme pour un homme beaucoup plus âgé, entre dans la case des sujets originaux. « C’est souvent les gars qui chantent ce genre d’histoire. Il n’y a pas beaucoup de filles qui l’ont fait », observe-t-elle.

♦ C’est la fin du monde à tous les jours sortira le 8 février 2019.

♦ En concert le 3 avril, à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec, et le 4 avril, à la Sala Rossa, à Montréal.