Un léopard errant sème la panique

JALANDHAR | Un léopard errant a semé la panique six heures durant à Jalandhar, une ville du Pendjab dans le nord de l'Inde, mordant et traînant au sol plusieurs habitants avant d'être endormi et capturé.

L'animal s'en est pris à au moins quatre personnes, dont aucune n'a été grièvement blessée, ont rapporté les médias. La plupart étaient venues assister au spectacle de ses tentatives désespérées pour s'échapper de la ville.

Des vidéos devenues virales montrent le félin arpentant les rues de cette ville de 800 000 habitants, sauter par dessus des murs, pénétrer dans des jardins et s'attaquer à des résidents sous l'oeil de la foule.

On le voit également faire tomber d'une échelle un homme qui tentait de lancer un filet pour l'attraper. Selon certaines informations de presse, des spectateurs auraient même lancé des pierres au léopard pour l'inciter à s'enfuir vers les champs alentour.

Il a fini par être acculé dans une maison où il a été endormi grâce à un fusil hypodermique.

Selon des responsables de la protection de la nature du Pendjab, le léopard venait des collines de l'Himachal Pradesh, un État voisin, et est arrivé jusqu'à Jalandhar à travers les forêts et les champs.

La foule tentant d'apercevoir le léopard a compliqué sa capture et la police a dû bloquer certaines rues pour contenir les spectateurs.

L'animal endormi a été placé dans une cage et emmené au zoo de Chhatbir (Pendjab) où il restera en observation plusieurs jours avant que son sort soit décidé.