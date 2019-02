Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier: un mariage pour Don Juan et Maria

Quinze ans après s’être rencontrés grâce au spectacle musical Don Juan, Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier ont finalement décidé d’unir leurs destinées. Et la chanteuse avoue avoir reçu « la demande parfaite », à Noël.

« On avait couché Léa et pendant sa sieste, on s’est ouvert une bouteille de champagne pour fêter notre Noël à nous. Mon chum avait mis la bague dans ma coupe de champagne. Je ne m’attendais pas à ça. J’ai pris une gorgée et j’ai vu la bague dans le fond de la coupe. Je me suis mise à pleurer ! J’étais vraiment surprise », évoque-t-elle encore émue, à la conférence de presse de la 13e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine, mardi dernier, à l’Hôpital Sainte-Justine.